China gaat de Asian Games van 2022, die uitgesteld werden vanwege de coronapandemie, in september en oktober 2023 organiseren. Dat maakte de organisatie verantwoordelijk voor de Games dinsdag bekend.

De multisportcompetitie zal van 23 september tot 8 oktober 2023 in Hangzou, in het oosten van China, plaatsvinden. Normaal gezien was het event gepland tussen 10 en 25 oktober van dit jaar, maar het werd in mei afgelast. De vorige editie van de Asian Games, in 2018, was in Jakarta en Palembang, in Indonesië. Voor de twintigste editie, die van 2026, werd gekozen voor Aichi en Nagoya in Japan.

De multisportcompetitie zal van 23 september tot 8 oktober 2023 in Hangzou, in het oosten van China, plaatsvinden. Normaal gezien was het event gepland tussen 10 en 25 oktober van dit jaar, maar het werd in mei afgelast. De vorige editie van de Asian Games, in 2018, was in Jakarta en Palembang, in Indonesië. Voor de twintigste editie, die van 2026, werd gekozen voor Aichi en Nagoya in Japan.