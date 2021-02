De Amerikaan Grant Holloway, wereldkampioen van 2019 op de 110 meter horden, heeft woensdag het wereldrecord op de 60 meter horden indoor scherper gesteld.

De 23-jarige Holloway liep tijdens een indoormeeting in Madrid 7:29. Hij was daarmee één honderdste van een seconde sneller dan de recordtijd van de Brit Colin Jackson (7:30), neergezet in maart 1994.

Holloway haalde het woensdag voor de Britse wereldkampioen indoor Andrew Pozzi (7:51).

De Amerikaan toonde eerder woensdag al zijn grote vorm. Anderhalf uur voor zijn recordtijd liep hij in de reeksen 7:32, destijds de tweede beste tijd ooit. Holloway is aan een zeer regelmatige winter bezig. Hij liep al zeven maal onder 7:40 in tien races, een tijd die geen enkele andere atleet al kon lopen.

