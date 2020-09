De Zweed Armand Duplantis heeft donderdag tijdens de Diamond League in Rome het polsstokspringen gewonnen met een sprong over 6m15. Het is de hoogste sprong ooit in openlucht, alleen Duplantis zelf deed al beter, afgelopen winter in zaal.

Voor het wereldrecord brengt World Athletics zowel indoor- als outdoorsprongen in rekening, en dus liet Duplantis in Rome geen officiëel wereldrecord optekenen. Hij deed wel beter dan Sergey Bubka, die in 1994 de hoogste sprong ooit in openlucht noteerde met 6m14. Duplantis sprong afgelopen winter indoor over 6m18.

De tweede plaats was in Rome voor Ben Broeders, die met 5m80 een nieuw Belgisch record liet optekenen. Hij deed vier centimeter beter dan zijn 5m76 uit 2019. Broeders probeerde het in Rome ook nog op 5m85, maar dat was voorlopig te hoog gegrepen.

