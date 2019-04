Bashir Abdi is zondag als zevende gefinisht in de London Marathon met een nieuw Belgisch record van 2u07:03. Het record stond sinds 1995 op naam van Vincent Rousseau met 2u07:20.

De winst in LOnden ging naar de Keniaanse wereldrecordhouder Eliud Kipchoge in 2u02:38, de tweede tijd ooit gelopen. Zijn wereldrecord staat op 2u01:40.

Bij de vrouwen won met Brigid Kosgei eveneens een Keniaanse in 2u18:20. Ze haalde het voor haar landgenote Vivian Cheruiyot (2u20:14) en de Ethiopische (2u20:51). Bij de mannen gingen plaatsen twee en drie naar de Ethiopiërs Mosenet Geremew (2u02:55) en Mule Wasihun (2u03:16). Sir Mo Farah was vijfde in 2u05:39.

Abdi vertrok, in tegenstelling tot wat hij op voorhand in interviews had aangekondigd, razendsnel. Hij passeerde na tien kilometer in 29:49, ruim onder het schema voor het Belgisch record. Ook aan de halve marathon zat de Gentenaar met een passage in 1u03:20 nog altijd ruim voor op schema voor het BR. Daarna ging Abdi zowaar nog versnellen en begon het er steeds rooskleuriger uit te zien. Tussen 30 en 35 kilometer was er voor eerst sprake van substantieel verval met een passage in 1u45:10, maar stilvallen deed Abdi absoluut niet. Hij moest in het slot wel de sub 2u07 chrono laten gaan, maar dook ruim onder het BR.

Met zijn toptijd in Londen plaats Abdi zich ook voor de Olympische Spelen in Tokio. Daarvoor was 2u11:30 nodig. Voor het WK atletiek later dit jaar in Doha was Abdi al langer geplaatst. Nog in Londen stelde Thomas De Bock zijn persoonlijk record bij van 2u15:19 naar 2u14:45. Dennis Laerte kende geen topdag en moest vrede nemen met 2u21:38.

Koen Naert was eerder deze maand in april ook al in de buurt gekomen van het BR van Rousseau. De Europese kampioen klokte in de Nederlandse havenstad 2u07:39.