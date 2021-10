Twee en een halve maand na zijn olympische bronzen medaille in Tokio valt Bashir Abdi (32) zondag in Rotterdam het Europees record op de marathon aan.

De honger van Bashir Abdi is na de Spelen duidelijk niet gestild. Hij wil op de 40e editie van de NN Marathon Rotterdam zelfs zijn persoonlijk record (2u04:49) verbeteren dat hij in het voorjaar van 2020 in Tokio vestigde. Daarmee staat de 32-jarige atleet van Racing Club Gent momenteel op de tweede plaats op de Europese ranglijst aller tijden. Op één: Kaan Kigen Ozbilen, de Keniaan die zich liet naturaliseren tot Turk en in december 2019, in de marathon van Valencia, 2u04:16 liep.

In september startte Abdi al in de Great North Run in Newcastle, de grootste halve marathon ter wereld. Hij eindigde er als zesde, in 1u02:08, slechts 18 seconden boven zijn persoonlijk record. Amper een maand na de Spelen een teken dat hij goed hersteld was. Als laatste voorbereiding op Rotterdam ging Abdi de voorbije weken op hoogtestage naar Font Romeu, zijn vaste pleisterplaats in de Pyreneeën.

De bronzen medaillewinnaar van Tokio heeft een voorliefde voor Rotterdam, waar hij in 2018 zijn eerste marathon liep. Ondanks een valpartij en problemen met de hazen klokte hij er toch 2u10:46, goed voor een achtste plaats. Zondag hoopt Abdi daar zes en een halve minuut onder te duiken. Dat kan, want het parcours in de havenstad staat bekend als heel snel. Bovendien zal onze landgenoot er door veel kennissen en vrienden aangemoedigd worden. Zijn Nederlandse boezemvriend Abdi Nageeye, die hem op de Spelen naar olympisch brons pushte, is er wel niet bij. Hij kiest voor de marathon in New York.

