Bashir Abdi (32) is verkozen tot Europees atleet van de maand oktober. Dat maakte de Europese atletiekbond European Athletics (EA) maandag bekend.

Abdi won op 24 oktober de 40e editie van de marathon van Rotterdam. De olympische bronzenmedaillewinnaar klokte 2u03:36, een verpulvering van het Europees record en tevens een parcoursrecord. Het Europees record stond sinds 2019 op naam van de Turk Kaan Kigen Ozbilen met 2u04:16.

Abdi kwam met zijn topprestatie op de veertiende plaats terecht op de mondiale ranking aller tijden.

Anderhalve week geleden raakte bekend dat Abdi eind december de Nationale Trofee voor Sportverdienste zal ontvangen, een prijs die een atleet slechts eenmaal kan winnen in zijn carrière.

Bij de vrouwen werd Eilish McColgan als beste Europese atlete van de maand oktober aangeduid. De Britse liep vier weken geleden tijdens de Great South Run in Portsmouth naar een chrono van 50:43, een nieuw Europees record op de 10 mijl.

