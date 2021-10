Bashir Abdi heeft zondag de 40e editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. De olympische bronzenmedaillewinnaar klokte 2u03:34, een verpulvering van het Europees record en bovendien een parcoursrecord. Het gaat ook om de tweede wereldjaartijd.

Het Europees record stond sinds 2019 op naam de Turk Kaan Kigen Ozbilen met 2u04:16. Het parcoursrecord stond met 2u04:11 op naam van de Keniaan Marius Kipserem. Het Belgisch record van Abdi bedroeg tot vandaag 2u:04.49.

Het ging hard van bij de start in Rotterdam. In de eerste wedstrijdhelft verschool Abdi zich helemaal achterin in de ruime kopgroep van 21, maar dat was meer dan voldoende. De Gentenaar passeerde halverwege in 1u01:59, ruim onder het schema voor het Europees record. Daarna versnelde parcoursrecordhouder Kipserem en moest Abdi passen. Hij kwam in een derde groepje terecht en het leek allemaal moeilijk te worden, maar hij bleek uiteindelijk gewoon degene die zijn wedstrijd het best had ingedeeld. Abdi liep naar de kopgroep om er uiteindelijk na 35 kilometer van weg te lopen.

Abdi was niet meer te houden en soleerde naar de overwinning in de nieuwe recordtijd van 2u03:34.

Lees ook: Bashir Abdi mikt op Europees record in Rotterdam

Het Europees record stond sinds 2019 op naam de Turk Kaan Kigen Ozbilen met 2u04:16. Het parcoursrecord stond met 2u04:11 op naam van de Keniaan Marius Kipserem. Het Belgisch record van Abdi bedroeg tot vandaag 2u:04.49. Het ging hard van bij de start in Rotterdam. In de eerste wedstrijdhelft verschool Abdi zich helemaal achterin in de ruime kopgroep van 21, maar dat was meer dan voldoende. De Gentenaar passeerde halverwege in 1u01:59, ruim onder het schema voor het Europees record. Daarna versnelde parcoursrecordhouder Kipserem en moest Abdi passen. Hij kwam in een derde groepje terecht en het leek allemaal moeilijk te worden, maar hij bleek uiteindelijk gewoon degene die zijn wedstrijd het best had ingedeeld. Abdi liep naar de kopgroep om er uiteindelijk na 35 kilometer van weg te lopen. Abdi was niet meer te houden en soleerde naar de overwinning in de nieuwe recordtijd van 2u03:34.