Belgian Tornados snellen naar goud in Glasgow

Julien Watrin startte sterk en kwam als tweede door, Dylan Borlée deed nog net iets beter en lanceerde zijn broer Jonathan als leider. Jonathan Borlée startte mogelijk te snel waardoor hij in het slot nog terugviel en de leiding moest afstaan. Kevin Borlée zette dat echter recht en zorgde in 3:06.27 voor goud. Het zilver was voor Spanje (3:06.32), het brons ging naar Frankrijk (3:07.71).

Op het EK indoor van 2015 in de Tsjechische hoofdstad Praag veroverden de Tornados reeds met dezelfde bezetting goud. In Belgrado in 2017 moesten onze landgenoten vervolgens vrede nemen met zilver. Vorig jaar werden de Tornados ook al Europees kampioen outdoor in Berlijn.

Jonathan Borlée, de derde loper, zat na afloop toch enigszins met gemengde gevoelens na zijn persoonlijk matige race.

'Het was een mooie wedstrijd, met een mooi gevecht tussen ons en de Spanjaarden', stak hij van wal. 'Maar zelf was ik niet zo goed. Mijn probleem is dat ik geen wedstrijdritme heb, en daar kon ik moeilijk mee omgaan. De goede wedstrijden van Julien (Watrin) en Dylan (Borlée) waren voor mij achteraf bekeken niet positief. Ik begon op kop, en had vleugels. Maar ik ben te snel gegaan. Ik zat niet in het juiste ritme en had niet het goed gevoel.'

Voor Jonathan Borlée was het meteen zijn laatste indoorrace van het seizoen. 'Ik heb zeker geen spijt dat ik naar hier ben gekomen', besloot hij. 'Het is fantastisch opnieuw Europees kampioen te worden.'