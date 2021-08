Ben Broeders heeft op het polsstokgala in Leuven zijn eigen Belgisch record bijgesteld. Hij vloog er, in de gietende regen, over 5m81.

Het Belgisch record stond sinds de Diamond League in Rome van vorig jaar op 5m80. Daar deed Broeders in Leuven één centimeter bij. De wedstrijd moest een kwartier onderbroken worden door hevige regenval, maar Broeders liet het niet aan zijn hart komen. Bij zijn eerste twee pogingen lukte het niet, maar bij zijn derde poging ging hij, toegejuicht door een uitzinnig publiek, over 5m81. Door zijn Belgisch record aan te scherpen neemt Broeders revanche voor zijn Olympische Spelen. In Tokio stelde hij teleur door de kwalificaties niet te overleven.

