Cynthia Bolingo heeft dinsdagavond op de atletiekmeeting in het Franse Montreuil het Belgisch record van Kim Gevaert op de 400 meter verpulverd.

Ze klokte 50.75, terwijl het record op 51.45 stond. Bolingo is door haar nieuwe topchrono zeker van Tokio.

De olympische limiet staat op 51.35.

Om zekerheid te verwerven over de Spelen moest Bolingo dus onder het Belgisch record duiken, maar daar slaagde ze dinsdag met brio in. Haar persoonlijk record stond sinds 2018 op 51.69.

De winst ging dinsdag naar de Dominicaanse Marileidy Paulino in 50.66.

