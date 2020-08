Op vrijdag 14 augustus staat in Monaco de eerste 'echte' Wanda Diamond Leaguemeeting van het atletiekseizoen gepland.

De Herculis Meeting op de gloednieuwe piste van het Stade Louis II moet de herstart van het atletiekjaar worden, nadat vele meetings werden afgelast of uitgesteld. Van een Diamond Leagueranking met de daaraan verbonden diamanten is echter geen sprake. Maar in tegenstelling tot de 'Impossible Games' en de 'Inspiration Games' in Oslo en Zürich eerder van de zomer, toen atleten elk op hun thuisfront, soms duizenden kilometer van elkaar verwijderd, het tegen elkaar opnamen, wordt in Monaco een volwaardige meeting georganiseerd.

Maatregelen

Weliswaar mét gelimiteerd publiek (tot 5000), al moeten de toeschouwers in Monaco wel verplicht een mondmasker dragen en worden ze in kleine bubbels geplaatst. De organisatoren moeten ook een hele reeks coronaprotocollen volgen, opgelegd door World Athletics. Al op de luchthaven of in treinstations moeten ze de atleten instructies geven over de maatregelen die voor en tijdens de meeting genomen worden. Daarnaast moeten ze ook een elektronisch contacttracingsysteem opzetten. In het stadion worden twee ingangen voor geaccrediteerd personeel, atleten en toeschouwers voorzien.

In Monaco staan er vrijdag ook geen werpnummers op het programma, omdat het middenplein vrij moet zijn om genoeg afstand tussen atleten en officials te creëren. De officials moeten zelfs plastic gezichtsbeschermers dragen, boven hun mondmasker. In de mixed zone moeten journalisten drie (!) meter afstand houden, tenzij er een plastic scherm tussen hen en de atleten geplaatst wordt. Het protocol van World Athletics raadt ook podiumceremonies af.

Jonge sterren

Ondanks alle maatregelen moet het een fantastische atletiekavond worden. De organisatoren van de Herculis Meeting pakken immers uit met de meest in het oog springende jonge sterren van het moment: de 24-jarige Venezolaanse hinkstapspringster Yulimar Rojas die, na het wereldrecord indoor dat ze afgelopen winter vestigde (15m43), haar zinnen gezet heeft op het wereldrecord outdoor (15m50). De 23-jarige Amerikaanse sprinter Noah Lyles die een toptijd op de 200 meter wil lopen. De 20-jarige Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis die voor het eerst dit seizoen outdoor over zes meter wil jumpen, nadat hij in februari al het wereldrecord indoor op 6m18 zette. En de 19-jarige Noor Jakob Ingebrigtsen, die met de hulp van zijn broer Filip voor het eerst onder de magische grens van de 3'30 op de 1500 meter wil duiken.

Joshua Cheptegei wil het bijna onaantastbare wereldrecord op de 5000 meter aanvallen.

Dé blikvanger is echter de 23-jarige Oegandees Joshua Cheptegei. Hij wil het wereldrecord op de 5000 meter aanvallen. Dat staat nu op naam van Kenenisa Bekele (12'37.35, in Hengelo) en dateert al van 2004. Een tot nu onaantastbaar record, want geen enkele atleet heeft sindsdien Bekeles tijd tot op minder dan vijf seconden kunnen benaderen.

Het persoonlijke record van Cheptegei is weliswaar 20 seconden trager dan het wereldrecord van Bekele, maar sinds 16 februari is hij wel al wereldrecordhouder op de weg op die afstand, met 12'51, gelopen in ... Monaco. Daar was de Oegandees de eerste man die op de 5000 meter onder de 13-minutengrens op de weg dook. In 2018 had Cheptegei ook al de snelste tijd ooit gelopen op de 15 km op de weg, een jaar nadat hij op het WK in Londen, op zijn 20e, zilver had veroverd op de 10.000 meter, na de Britse legende Mo Farah. En een jaar nadat hij op de Spelen van Rio 2016 al als achtste en zesde was gefinisht op de 5000 en 10.000 meter.

Vorig jaar werd Cheptegei de nieuwe koning van de lange afstand toen hij wereldkampioen veldlopen werd in Aarhus, op het WK in Doha de wereldtitel pakte op de 10.000 meter én een nieuw (intussen verbeterd) wereldrecord op de 10 km op de weg liep.

Het coronavirus stuitte zijn opmars maar volgens insiders heeft de Afrikaan keihard getraind en bezit hij de uithouding en de snelheid om minstens in de buurt te komen van het wereldrecord van Bekele (die op zijn 38e nu focust op de marathon).

De Herculis Meeting is een van de zes Wanda Diamond Leaguemeetings die dit jaar nog zullen plaatsvinden - onder voorbehoud: Stockholm (23/8), Lausanne (2/9), Memorial Van Damme (4/9), Rome/Napels (17/9) en Doha (25/09). Komend weekend vindt in Brussel ook het BK plaats, met onder meer deelname van Nafi Thiam.

