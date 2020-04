Het EK atletiek in Parijs, dat gepland stond van 25 tot 30 augustus, gaat niet door. Er komt ook geen uitstel naar 2021, zo liet de organisatie donderdag weten.

In de communicatie van de voorbije weken klonk de organisatie nog optimistisch. Het EK zou gewoon doorgaan zoals gepland, zelfs de accreditatieprocedure voor journalisten was al geopend. Donderdag werd tijdens topoverleg tussen het organisatiecomité en de Franse regering echter een drastische knoop doorgehakt: geen EK, ook niet zonder publiek en zelfs geen uitstel naar 2021. Het toernooi wordt volledig van de kalender geschrapt. De organisatie van het EK roept de onzekerheid over de komst van een coronavaccin en de financiële crisis in als redenen om het toernooi ook volgend jaar niet te laten doorgaan. In de Franse kranten viel donderdag al te lezen dat een EK zonder publiek van tafel werd geveegd omdat er daardoor een te grote financiële put zou ontstaan bij het organisatiecomité, dat rekende op 17 miljoen euro uit de ticketverkoop.