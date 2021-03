Nafi Thiam heeft op het EK indooratletiek in het Poolse Torun de vijfkamp op haar naam geschreven. Ze verbeterde het Belgische record. Noor Vidts eindigde knap als tweede.

Op de afsluitende 800m liep de 26-jarige Thiam (2:18.80) naar de achtste plaats. Dat was genoeg om de eindzege veilig te stellen in het algemene klassement met 4904 punten. Vidts (2:12.59) eindigde op de 800m als tweede, na de Hongaarse Xénia Krizsan (2:12.49) en telt in de eindafrekening 4791 punten. Krizsan (4644 punten) maakte in de eindstand het podium vol.

Met haar puntentotaal van 4904 scherpt Thiam het Belgische record (4877 punten) van Tia Hellebaut aan.

Thiam opende de vijfkamp met een seizoensbeste van 8.31 op de 60m horden, Vidts lukte 8.27. Daarna won Thiam het hoogspringen met een sprong over 1m89, Vidts werd tweede met 1m83. Met een beste worp van 15m16 won Thiam vervolgens het kogelstoten, Vidts (13m83) werd vierde op het nummer. In het vierde onderdeel, het verspringen, won Thiam met een sprong van 6m60. Vidts (6m47) eindigde als tweede.

'Hard werk'

'Het was erg vermoeiend, vooral de eerste drie proeven, want die volgen elkaar in sneltempo op'n zei Thiam naderhand. 'Ik ben echt tevreden, want ondanks het feit dat ik technisch niet helemaal voorbereid was, heb ik het toch maar gedaan. Het werk van de voorbije twaalf maanden werpt hier zijn vruchten af. Met nog wat meer technisch werk ben ik zeker dat ik in de zomer mooie dingen kan neerzetten. Voor Tokio zijn we op de goede weg, en nu werken we gewoon door. Dit geeft vertrouwen. Het was leuk om nog eens op een groot kampioenschap te staan en de ambiance te proeven, de andere atletes te zien. Ik heb getwijfeld om naar hier te komen, want er was zeker een risico aan verbonden, maar uiteindelijk blijkt dat het meer dan de juiste keuze was.'

De achtste plaats op de 800m was genoeg om het Belgisch record te breken. 'Ik wist dat ik onder de 2:19 moest blijven om het record te halen, dat zat toen echt al wel in mijn hoofd. Ik had voordien al mooie proeven neergezet en het was dan ook de uitgelezen kans om naar dat record op jacht te gaan.'

Nafi Thiam, de regerende olympische kampioene op de zevenkamp, werkte haar eerste vijfkamp af in vier jaar. In 2017 in Belgrado veroverde ze haar eerste Europese indoortitel, en dat was tot vrijdag haar laatste vijfkamp.

