Eline Berings wil geen overhaaste beslissingen nemen na het wegvallen van het EK atletiek in Parijs. De hordeloopster zou normaal eind 2020 stoppen, maar overweegt door het uitstel van de Spelen nog een jaar door te doen.

'De beslissing over het EK verandert voor mij niet veel', aldus Berings in een korte reactie aan Belga. 'Ik blijf zoals voorzien doortrainen en beslis op het einde van de zomer over mijn verdere toekomst.'

Voor polsstokspringer Ben Broeders is het geschrapte EK in Parijs een stevige domper. 'Ik vreesde er al voor', zegt de nationale recordhouder. 'Ergens wist ik dat het dit jaar moeilijk zou worden. Het blijft een tegenvaller, want ik ben ervan overtuigd dat ik mooie dingen had kunnen laten zien in Parijs. Ik zal wat geduld moeten hebben om de ontgoocheling van 2018 door te spoelen, gelukkig heb ik in 2016 al een goede ervaring gehad.'

Broeders werd in 2016 vierde in Amsterdam, in Berlijn geraakte hij twee jaar later niet over zijn aanvangshoogte. 'Mijn hoofddoel blijft natuurlijk Tokio. Ik zie het komende jaar als één groot proces richting de Spelen en we gaan daarin rustig verder werken. Te veel nadenken over Parijs helpt niet.'

