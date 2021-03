Eline Berings heeft zondag in het Poolse Torun bij een nieuwe PCR-test negatief getest op het coronavirus. De spurtster maakte haar resultaat bekend op Twitter. Haar positieve test van zaterdag lijkt zo vals positief te zijn geweest. Berings kon door de positieve test van zaterdag niet aantreden in de halve finales van de 60m horden bij de vrouwen.

Het werd zo een erg frustrerend weekend voor Berings. 'Als ze me toch maar sneller hadden hertest', postte ze op Twitter.

De 34-jarige was aan haar laatste EK indoor bezig. Zaterdag eindigde ze in de derde reeks als vijfde in 8.19, een tijd waarmee ze werd opgevist. Met die chrono bleef Berings ruim boven haar pr (7.92) en zeven honderdsten boven haar beste chrono dit seizoen. Ze had dan ook op beter gehoopt. 'Ik ben ook niet tevreden met mijn uitvoering. Het was zoals de hele winter: het totaalbeeld is niet goed genoeg', aldus Berings. 'Alles is te plat en te traag. Niets is super en dan kom je snel tekort. Het gevoel op training is goed, maar ik heb problemen om het over te zetten in de wedstrijden.', klonk het toen in de mixed zone.

Eline Berings is met haar 34 lentes de op een na oudste atlete in de dertigkoppige Belgische selectie, enkel polsstokspringster Fanny Smets is een maandje ouder. De twaalfvoudige Belgische indoorkampioene op de 60m horden draait dan ook al bijna een eeuwigheid mee. Ter illustratie: haar eerste EK indoor was dat van 2007 in het Britse Birmingham, waar ze destijds meteen uitpakte met een achtste stek. Twee jaar later snelde ze in een Belgisch record naar de Europese indoortitel.

