De Ethiopische atlete Dawit Seyaum heeft zaterdag in het Franse Rijsel het wereldrecord op de 5 kilometer in een gemengde race verbeterd. Seyaum, eigenlijk specialiste op de 1.500 meter, klokte in de wegwedstrijd 14:41. Ze haalde twee seconden af van de oude recordtijd van de Keniaanse Beatrice Chepkoech (14.43).

Het record van Seyaum is langzamer dan dat van haar landgenote Senbere Teferi, die twee maanden geleden in het Duitse Herzogenrauch het wereldrecord op de 5 kilometer in een race met alleen vrouwen op 14.29 zette. Bij de mannen won de Ethiopiër Berihu Aregawi in 12.52, slechts één tel boven het wereldrecord van de Oegandees Joshua Cheptegei op deze afstand (12.51).

Het record van Seyaum is langzamer dan dat van haar landgenote Senbere Teferi, die twee maanden geleden in het Duitse Herzogenrauch het wereldrecord op de 5 kilometer in een race met alleen vrouwen op 14.29 zette. Bij de mannen won de Ethiopiër Berihu Aregawi in 12.52, slechts één tel boven het wereldrecord van de Oegandees Joshua Cheptegei op deze afstand (12.51).