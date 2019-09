Jonathan Borlée heeft zich geblesseerd aan de hamstrings op training. Dat maakten zijn broers Kevin en Dylan bekend op een persmoment deze middag.

Het was meteen duidelijk dat er iets niet pluis was bij het begin van het persmoment met de Borlée-broers, traditioneel in de week voor de Memorial. Enkel Kevin en Jonathan kwamen opdagen. Zij deelden mee dat Jonathan iets aan de hamstrings had opgelopen tijdens de ochtendtraining. Beide broers waren er duidelijk het hart van in. 'Meer dan waarschijnlijk betekent dit het einde van zijn seizoen', zei Kevin.

'Hij zal uiteraard nog medische testen ondergaan, maar het is quasi zeker voorbij voor de volgende maanden. Hij kon niet meer lopen. Natuurlijk is dit niet leuk. Het is een grote ontgoocheling voor ons, maar dit is het leven van een atleet. We moeten verder.'

Kevin en Dylan Borlée op het persmoment. © belgaimage

De blessure is niet alleen een streep door de rekening van Jonathan Borlée zelf, maar ze heeft ook gevolgen voor de Tornados, zoals de Belgische de 4X400m genoemd wordt. Die treden namelijk aan op het WK dat van 27 september tot 6 oktober plaatsvindt.

Dylan bleef echter strijdvaardig. 'We hebben ook zonder Joe nog een sterke ploeg. We lopen al jaren samen. Natuurlijk is het moeilijker een mooi resultaat te boeken zonder hem dan met hem. Dat verbergen we niet. Maar we blijven geloven. Ook zonder hem is een topresultaat op het WK mogelijk.'

Een uur na zijn broers kwam ook Jonathan toch even langs: 'Je moet altijd 48 uur wachten vooraleer een definitieve diagnose mogelijk is', opende hij. 'Maar ik ben bijna zeker dat het een scheur is. Ik heb mijn hamstring voelen knappen en sta normaal vier tot vijf weken aan de kant, dus dan is mijn seizoen voorbij.'

Jonathan oogde berustend en leek al vrede te hebben genomen met mijn lot. 'Het was natuurlijk een grote klap. Mijn lichaam heeft een signaal gegeven. Misschien heeft deze blessure - naast alle negatieve gevolgen - toch ook één voordeel. Ik heb vorig jaar weinig rust gehad, dat was niet ideaal. Nu kan ik wel meer rust nemen en volgend seizoen op mijn beste niveau terugkeren.'