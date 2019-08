De Belgische Atletiekfederatie (KBAB) heeft donderdag zijn selectie bekendgemaakt voor het EK atletiek voor teams in de First League (9 tot 11 augustus), het tweede Europese niveau. Nafi Thiam en de Borlées nemen niet deel.

Bij afwezigheid van Thiam en de broers Borlée rekent de Belgische selectie voor topprestaties vooral op Philip Milanov (kogelstoten en discuswerpen), juniorenwereldkampioen Jonathan Sacoor (400m en 4x400m) en de recente Europese beloftenkampioene Paulien Couckuyt (400m horden).

Ook van de partij in Noorwegen zijn Ben Broeders, de nieuwe Belgische recordhouder in het polsstokspringen, Robin Vanderbemden (200m en 4x400m), Dylan Owusu (400m horden), Camille Laus (400m en 4x400m), Renée Eykens (800m), Claire Orcel (hoogspringen) en Noor Vidts (kogelstoten).

De tegenstanders voor de Belgische delegatie in Noorwegen zijn Wit-Rusland, Portugal, Hongarije, Roemenië, Ierland, Slovakije, Litouwen, Turkije en Nederland. Uitzonderlijk zullen dit jaar de vijf - in plaats van drie - minst presterende teams degraderen naar de Second League (derde klasse).

Enkel het best presterende team stijgt naar de Super League, het hoogste niveau. Op de vorige editie van het EK voor teams, in het Finse Vaasa in 2017, werd België negende (op twaalf) en vermeed zo op het nippertje de degradatie.

Een overzicht: