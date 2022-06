Jacques Borlée stopt ermee in 2024 na de Spelen van Parijs. Dat heeft de 64-jarige Brusselse trainer donderdag aangekondigd tijdens de laatste training van de Belgian Tornados voor het team naar de Verenigde Staten afreist. Daar begint op 15 juli in Eugene (Oregon) het WK atletiek.

Tijdens een video-interview met Belga maakt Jacques Borlée de heel positieve balans op: "17 jaar op topniveau, we gaan aan meer dan 30 finales en 14 medailles zitten en we proberen er nog een paar bij te doen", toont Borlée zich zoals steeds ambitieus. "Op een bepaald moment moet je de fakkel doorgeven en geloof mij, elke keer finales halen zorgt voor een enorme druk. Ik heb meer dan 20 atleten. Je moet de cohesie en de motivatie bewaren. Het zijn tegenstanders. Daarnaast heb je Franstaligen, Nederlandstaligen, iedereen wil zich moeien over wie waar in de ploeg moet. Ik heb er altijd voor weten te zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting stonden. Dat is een heel zware taak."

Jacques Borlée heeft in 2008 de eerste keer de Belgian Tornados naar de Olympische Spelen gebracht. De 4x400 meter werd één van de koningsnummers van de Belgische atletiek. Hij deed dat samen met zijn zonen, eerst Kevin en Jonathan, later ook Dylan. Jonathan Sacoor werd ook een belangrijk onderdeel van de ploeg.

"Ze hebben zich altijd weten te geven. Je moet altijd dat tikkeltje extra vinden wat je in staat stelt het ongelooflijke te doen, Ik geef die atleten de aandacht dag na dag opdat ze alles geven. Dat is helemaal niet evident. Ik denk dat het noodzakelijk is dat je op een bepaald moment het stokje doorgeeft. Ik denk niet dat er veel trainers zijn die het zo lang op topniveau volhouden in Europa, ja zelfs in de wereld. Het is aan de jongeren nu."

Atleten zijn dankbaar en begrijpen de beslissing

Kevin en Dylan Borlée en Jonathan Sacoor waren erbij op de training toen Jacques Borlée zijn beslissing bracht dat hij na de Olympische Spelen in Parijs in 2024 stopt als trainer. Ze kijken positief terug en steunen de keuze van hun trainer.

Kevin Borlée is niet verrast door het nieuws: "Het verwondert me niet. Je moet op een bepaald moment de fakkel doorgeven en hij heeft het geluk zelf dat moment van vertrek te kunnen kiezen."

Kevins jongere broer Dylan wist er ook al van: "Hij heeft er kort met ons op voorhand over gesproken, ja. Het is zijn keuze. Hij doet natuurlijk wat hij wil en wij steunen hem. Ik vind zijn beslissing correct en normaal. Hij heeft het heel goed gedaan en straks geeft hij dit heel mooie project door aan iemand anders. Dit is een belangrijk moment."

Na de zomer van 2024 komt er dus iemand anders aan de sportieve leiding van de Belgian Tornados. Dylan Borlée is daar nog niet mee bezig: "Ik ga jaar per jaar. Over na Parijs denk ik nog niet na."

"Ik heb er vertrouwen in dat de toekomst ook na Jacques Borlée positief blijft", vult Jonathan Sacoor aan die zijn appreciatie voor de succestrainer uitspreekt: "De samenwerking is altijd fantastisch geweest. Ik ben heel dankbaar. We gaan hem missen."

