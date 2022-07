De Belgian Tornados hebben gisteren (lokale tijd) op de slotdag van het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene de bronzen medaille veroverd in de finale van de 4x400 meter.

Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom en slotloper Kevin Borlée klokten 2:58.72, goed voor het brons. De Verenigde Staten grepen met Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon en Champion Allison het goud in 2:56.17. Jamaica pakte het zilver (2:58.58).

De Tornados werkten gisteren hun 29e finale op een groot kampioenschap af en pakten daarin hun vijftiende medaille. "We lopen hier de perfecte race. Door toedoen van Trinidad en Tobago grijpen we naast het zilver. Zij hadden hun snelste lopers als eerste gezet. Alexander Doom moest naar baan 2 gaan en Jamaica volgen. Maar dat neemt niet weg dat hij, net als Kevin, een schitterende race gelopen heeft, in lastige omstandigheden omdat de wind vrij spel had. Dylan loopt daarin een sterke 45.44 en Julien Watrin hield vervolgens stand."

De Tornados, die zich eerder dit jaar tot indoorwereldkampioen kroonden in Belgrado, veroverden in 2019 in Doha de bronzen medaille op de 4x400 meter. Momenteel zijn ze dan ook het snelste Europese team. "Dit is een bevestiging", ging Borlée verder. "Met Engeland zullen we in München wel rekening moeten houden, zij zullen dicht op onze huid zitten. Maar eerst willen we hier van genieten. We worden hier derde op een WK, na de VS en Jamaica. Nu komt het erop aan te blijven voortwerken en nog sterker te worden."

Mogelijk volgt er nu een stage in Valbonne, in het zuiden van Frankrijk. "Dat is zowat onze thuisbasis en de piste is er vernieuwd. Maar een beslissing is er momenteel nog niet genomen."

