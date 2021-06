Het twintigjarige Noorse loopwonder Jakob Ingebrigtsen heeft donderdag tijdens de Diamond League atletiek in Firenze het Europees record op de 5.000 meter van de Belg Mohammed Mourhit verbeterd. Hij snelde naar de winst in 12:48.45. Isaac Kimeli moest vrede nemen met een twaalfde plaats in 13:21.66.

Het Europees record stond sinds de Memorial Van Damme van 2000 op naam van Mourhit met 12:49.71. Onze landgenoot werd later op EPO betrapt, maar zijn records werden niet geschrapt.

De superchrono van Ingebrigtsen betekent overigens ook een beste wereldjaarprestatie. Zo goed als alle wereldtoppers, inclusief de Oegandese wereldrecordhouder Joshua Cheptegei, waren aanwezig. Ingebrigtsen onderstreepte dus zijn favorietenrol voor Tokio. Cheptegei moest vrede nemen met een zesde plaats in 12:54.69, ver boven zijn wereldrecordtijd van 12:35.36.

Voor Isaac Kimeli ging het donderdag te hard. Hij finishte als twaalde, ruim boven zijn persoonlijk record van 13:13.02. Kimeli is al langer zeker van Tokio.

Femke Bol

Jakob Ingebrigtsen was niet het enige jonge loopwonder dat donderdag indruk maakte. Op de 400 meter horden ging de winst naar de 21-jarige Nederlandse Femke Bol in een nationaal record van 53.44. Op de 110 meter horden lukte de Jamaicaan Omar McLeod een beste wereldjaarprestatie van 13.01, op de 3.000 meter steeple was er eveneens een beste wereldjaarprestatie voor de Marokkaan Soufiane El Bakkali in 8:08.54.

Het Europees record stond sinds de Memorial Van Damme van 2000 op naam van Mourhit met 12:49.71. Onze landgenoot werd later op EPO betrapt, maar zijn records werden niet geschrapt. De superchrono van Ingebrigtsen betekent overigens ook een beste wereldjaarprestatie. Zo goed als alle wereldtoppers, inclusief de Oegandese wereldrecordhouder Joshua Cheptegei, waren aanwezig. Ingebrigtsen onderstreepte dus zijn favorietenrol voor Tokio. Cheptegei moest vrede nemen met een zesde plaats in 12:54.69, ver boven zijn wereldrecordtijd van 12:35.36.Voor Isaac Kimeli ging het donderdag te hard. Hij finishte als twaalde, ruim boven zijn persoonlijk record van 13:13.02. Kimeli is al langer zeker van Tokio. Jakob Ingebrigtsen was niet het enige jonge loopwonder dat donderdag indruk maakte. Op de 400 meter horden ging de winst naar de 21-jarige Nederlandse Femke Bol in een nationaal record van 53.44. Op de 110 meter horden lukte de Jamaicaan Omar McLeod een beste wereldjaarprestatie van 13.01, op de 3.000 meter steeple was er eveneens een beste wereldjaarprestatie voor de Marokkaan Soufiane El Bakkali in 8:08.54.