De Oegandees Joshua Cheptegei heeft vrijdag tijdens de Diamond League in Monaco gedaan wat hij eerder had aangekondigd: het 16 jaar oude wereldrecord verbeteren op de 5000 meter. Hij snelde naar 12:35.36.

Het wereldrecord stond sinds 31 mei 2004 op naam van de Ethiopiër Kenenisa Bekele, die 12:37.35 liep. Sindsdien beten alle groten van het afstandslopen er hun tanden op stuk.

Cheptegei slaagt er nu wel in, nadat hij zich in 2019 al tot wereldkampioen kroonde in het veldlopen en op de 10000 meter.

1500 meter

Eerder brak het negentienjarige Noorse loopwonder Jakob Ingebrigtsen het Europees record van Mo Farah op de 1500 meter. Ingebrigtsen snelde naar 3:28.68.

Het Europees record stond sinds 2013 op 3:28.81, ook Mo Farah deed het toen op de supersnelle piste van Monaco. Vrijdag ging de overwinning naar de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot, die 3:28.45 klokte, een beste wereldjaarprestatie. Jakob Ingebrigtsen dook ruim onder zijn persoonlijk record, dat op 3:30.16 stond. Broer Filip Ingebrigtsen finishte als vierde in 3:30.35. Jakob Ingebrigtsen loopt ook op de Memorial Van Damme op 4 september de 1.500 meter, net als broers Filip en Henrik.

Het wereldrecord stond sinds 31 mei 2004 op naam van de Ethiopiër Kenenisa Bekele, die 12:37.35 liep. Sindsdien beten alle groten van het afstandslopen er hun tanden op stuk. Cheptegei slaagt er nu wel in, nadat hij zich in 2019 al tot wereldkampioen kroonde in het veldlopen en op de 10000 meter. Eerder brak het negentienjarige Noorse loopwonder Jakob Ingebrigtsen het Europees record van Mo Farah op de 1500 meter. Ingebrigtsen snelde naar 3:28.68.Het Europees record stond sinds 2013 op 3:28.81, ook Mo Farah deed het toen op de supersnelle piste van Monaco. Vrijdag ging de overwinning naar de Keniaanse wereldkampioen Timothy Cheruiyot, die 3:28.45 klokte, een beste wereldjaarprestatie. Jakob Ingebrigtsen dook ruim onder zijn persoonlijk record, dat op 3:30.16 stond. Broer Filip Ingebrigtsen finishte als vierde in 3:30.35. Jakob Ingebrigtsen loopt ook op de Memorial Van Damme op 4 september de 1.500 meter, net als broers Filip en Henrik.