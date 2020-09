Ook op de 44e editie ontvangt de Memorial Van Damme uitzonderlijke atleten. Het programma is goedgevuld, voornamelijk met loopwedstrijden. De organisatoren hopen op wereldrecords, ondanks de afwezigheid van supporters.

'We hopen dat we het 15e wereldrecord in de geschiedenis van de Memorial mogen meemaken', gaf Cédric Van Branteghem, de baas van de meeting, in juni al aan. Door Bashir Abdi, Mo Farah, Sifan Hassan en Brigid Kosgei uit te nodigen hebben de organisatoren daarvoor de ideale kandidaten binnengehaald. Maar liefst drie wereldrecords zullen vanavond worden aangevallen.

48 jaar na het uurrecord van Gaston Roelants op dezelfde meeting zijn het de boezemvrienden Abdi en Farah die zullen proberen om het te verbeteren. De prestatie die ze daarvoor moeten verbeteren, is die van Haile Gebresselasie, die in 2007 een afstand van 21.285 meter liep in zestig minuten. Bij de vrouwen proberen Hassan et Kosgei het record van Dire Tune te breken (18.517 meter). En nog een wereldrecord dat vanavond zou kunnen sneuvelen, is dat op de 1000 meter bij de vrouwen. De Keniaanse Faith Kipyegon is vastbesloten om dat op haar naam te zetten. Momenteel is het in handen van Svetlana Masterkova, die het in 1996 liep op ... de Mémorial Van Damme.

De rest van het aanbod is niet minder prestigieus. Er wordt gestreden in nog acht andere disciplines. Sommige van de grootste atleten zijn aanwezig, zoals Katerina Johnson-Thompson, Jakob Ingebrigtsen of de recordman uit het polsstokspringen, Armand Duplantis. Nadat hij woensdag zijn persoonlijk record in openlucht verbeterde in Stockholm (6m07), neemt de Zweed het op tegen Belgisch recordhouder Ben Broeders en olympisch kampioen Thiago Braz.

Naast Broeders treden nog een aantal Belgen aan in het Koning Boudewijnstadion: Peter Genyn, olympisch kampioen op de 100 en 400 meter rolstoel, Anne Zagré, Isaac Kimeli en Claire Orcel, om hen maar te noemen. Nafi Thiam, die het in een 'triatlon' (100 meter horden, hoogspringen en kogelstoten) zou opnemen tegen Johnson-Thompson, moet verstek laten gaan omdat haar achillespezen niet honderd procent in orde zijn. De tv-kijkers zullen ook kennismaken met Rani Rosius, de nieuwe ster van de Belgische sprint, die onlangs de op één na beste Belgische tijd ooit evenaarde. Verder zijn er enkele lopers uit de aflossingsploegen Cheetahs en Tornados present: Cynthia Bolingo op de 100 meter, Jonathan Borlée en Julien Watrin op de 200 meter en Camille Laus, Paulien Couckuyt en Margo Van Puyvelde op de 400 meter.

Voor de eerste keer in 44 jaar zal het stadion vanavond leeg zijn. Door de coronacrisis wilden de organisatoren geen enkel risico nemen. Om toch een beetje sfeer te brengen voor de atleten hebben ze een Australische firma ingehuurd die opgenomen geluiden van de vorige jaren zal laten horen.

Het programma begint om 18.48 uur met de 100 meter voor rolstoelatleten en eindigt met de recordpoging van Mo Farah en Bashir Abdi om 22 uur.

Samuel Gothot

'We hopen dat we het 15e wereldrecord in de geschiedenis van de Memorial mogen meemaken', gaf Cédric Van Branteghem, de baas van de meeting, in juni al aan. Door Bashir Abdi, Mo Farah, Sifan Hassan en Brigid Kosgei uit te nodigen hebben de organisatoren daarvoor de ideale kandidaten binnengehaald. Maar liefst drie wereldrecords zullen vanavond worden aangevallen. 48 jaar na het uurrecord van Gaston Roelants op dezelfde meeting zijn het de boezemvrienden Abdi en Farah die zullen proberen om het te verbeteren. De prestatie die ze daarvoor moeten verbeteren, is die van Haile Gebresselasie, die in 2007 een afstand van 21.285 meter liep in zestig minuten. Bij de vrouwen proberen Hassan et Kosgei het record van Dire Tune te breken (18.517 meter). En nog een wereldrecord dat vanavond zou kunnen sneuvelen, is dat op de 1000 meter bij de vrouwen. De Keniaanse Faith Kipyegon is vastbesloten om dat op haar naam te zetten. Momenteel is het in handen van Svetlana Masterkova, die het in 1996 liep op ... de Mémorial Van Damme.De rest van het aanbod is niet minder prestigieus. Er wordt gestreden in nog acht andere disciplines. Sommige van de grootste atleten zijn aanwezig, zoals Katerina Johnson-Thompson, Jakob Ingebrigtsen of de recordman uit het polsstokspringen, Armand Duplantis. Nadat hij woensdag zijn persoonlijk record in openlucht verbeterde in Stockholm (6m07), neemt de Zweed het op tegen Belgisch recordhouder Ben Broeders en olympisch kampioen Thiago Braz. Naast Broeders treden nog een aantal Belgen aan in het Koning Boudewijnstadion: Peter Genyn, olympisch kampioen op de 100 en 400 meter rolstoel, Anne Zagré, Isaac Kimeli en Claire Orcel, om hen maar te noemen. Nafi Thiam, die het in een 'triatlon' (100 meter horden, hoogspringen en kogelstoten) zou opnemen tegen Johnson-Thompson, moet verstek laten gaan omdat haar achillespezen niet honderd procent in orde zijn. De tv-kijkers zullen ook kennismaken met Rani Rosius, de nieuwe ster van de Belgische sprint, die onlangs de op één na beste Belgische tijd ooit evenaarde. Verder zijn er enkele lopers uit de aflossingsploegen Cheetahs en Tornados present: Cynthia Bolingo op de 100 meter, Jonathan Borlée en Julien Watrin op de 200 meter en Camille Laus, Paulien Couckuyt en Margo Van Puyvelde op de 400 meter.Voor de eerste keer in 44 jaar zal het stadion vanavond leeg zijn. Door de coronacrisis wilden de organisatoren geen enkel risico nemen. Om toch een beetje sfeer te brengen voor de atleten hebben ze een Australische firma ingehuurd die opgenomen geluiden van de vorige jaren zal laten horen. Het programma begint om 18.48 uur met de 100 meter voor rolstoelatleten en eindigt met de recordpoging van Mo Farah en Bashir Abdi om 22 uur.Samuel Gothot