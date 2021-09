Kim Gevaert (43) heeft vrijdagavond de Orde van Verdienste van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ontvangen, een onderscheiding voor een persoon met een 'uitzonderlijke bijdrage aan de olympische beweging in België'.

De Orde van Verdienste werd voor de negende keer toegekend. 'Dit jaar gaat deze onderscheiding naar een echte olympiër, een ambassadrice voor de waarden waar wij voor staan, een geëngageerd persoon, een schitterende persoonlijkheid: Kim Gevaert', aldus het persbericht rond de toekenning.

Op de Olympische Spelen in Peking in 2008 sprintte Gevaert met de estafetteploeg naar de tweede plaats op de 4x100m. Die zilveren medaille werd acht jaar later een gouden medaille na de schrapping van Rusland wegens doping. Verder kroonde Gevaert zich tot Europees kampioene op de 100 en de 200m, pakte ze brons op het WK met de 4x100m en stond ze in WK-finales op de 100 en de 200m. Ze werd drie keer Europees indoorkampioene en behaalde twee WK-medailles op de 60m. Nog altijd is Gevaert de snelste Belgische op de 60m indoor, de 100m en de 200m.

'Beste reclame'

'Bij haar is een glimlach nooit ver weg, haar enthousiasme was altijd de beste reclame voor de atletiek. Veel van onze huidige talenten, zoals Paulien Couckuyt, keken naar haar op', aldus het BOIC. 'Maar haar uitstraling reikt veel verder dan de atletiekpiste. Voor alle mooie momenten die ze door de sport heeft gekregen, geeft ze er minstens evenveel terug. Ze is geëngageerd en heeft een hart voor de anderen. Als ambassadrice voor SOS Kinderdorpen geeft ze kinderen de kansen die ze verdienen. Zelfs in de moeilijke afgelopen maanden, en ondanks een lange quarantaine, motiveerde ze anderen om 'sterker dan corona' te zijn. Als olympiër heeft ze ook een hart voor haar collega-olympiërs: vorig jaar nam ze de fakkel over van Gaston Roelants als voorzitster van de Belgische Vereniging van Olympiërs.'

Anne d'Ieteren, voorzitster van het Belgisch Paralympisch Comité (BPC), was eerder al als laureate van de Orde van Verdienste 2020 aangekondigd. Vrijdag kreeg ze de trofee uit handen van BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers.

Op de buitengewone algemene vergadering van het BOIC in het Belfius Congress Center in Brussel werd een nieuwe voorzitter gekozen. De voormalige tafeltennisser Jean-Michel Saive (51) haalde het van ex-judoka Heidi Rakels (53).

