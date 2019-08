Koning Boudewijnstadion geen eindhalte meer in Diamond League

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

De Diamond League, de bekendste atletiekcompetitie van de IAAF, zal in 2020 en 2021 z'n einde kennen met één finalemeeting in Zürich. In het verleden ging die eer naar zowel de Zwitserse stad als de Memorial Van Damme in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Thiam is één van de blikvangers op de Memorial Van Damme in september. © belgaimage

Dat is het verdict dat de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) vandaag bekend maakte. In maart werd al aangekondigd dat het atletiekformat een update ging krijgen. De keuze werd gemotiveerd door onder andere de geplande verbouwingen aan het Koning Boudewijnstadion dat op termijn de naam Golden Generation Arena zal krijgen. Die verbouwingen staan namelijk ook gepland in de komende twee jaar. Hervormingen Na 2021 mag Brussel opnieuw mogen dingen naar de plaats van de finalemeeting. Vanaf 2022 mogen zelfs alle Diamond League-steden een voorstel indienen om de finale te organiseren, iets wat in het verleden ook niet bestond. Daarnaast valt er één stad af na dit seizoen en wordt de kalender gereduceerd naar dertien wedstrijden in plaats van veertien. De definitieve selectie komt er in de loop van de maand september. Ondanks het verliezen van de eer afsluiter te mogen zijn van het atletiekseizoen, blijft de Memorial Van Damme met zekerheid een onderdeel van de Diamond League-kalender in '20 en '21. Dat bevestigde de woordvoerder van Golazo, Gert van Goolen. Dat is dus het toekomstnieuws. Uitkijken wordt het echter naar de Memorial Van Damme van dit jaar. Op 6 september kunnen we de toppers van het atletiek aan het werk zien. Onder andere Nafi Thiam zakt af naar Brussel. Na haar Belgische records in het verspringen op de meeting van Birmingham, is het afwachten of ze het publiek wederom kan verrassen. Met de Belgische wereld- en olympisch kampioene weet je maar nooit ...