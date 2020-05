Er zullen in 2020 geen marathonlopers door de straten van Boston lopen. Voor het eerst in de geschiedenis van het evenement wordt de wedstrijd dit jaar geannuleerd. Er komt wel een virtuele editie.

De 124e marathon van Boston stond aanvankelijk op 20 april geprogrammeerd maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 14 september. Donderdag liet de organisatie weten dat ook die datum wordt geschrapt en er alleen een virtuele marathon wordt gehouden. Atleten die tussen 7 en 14 september kunnen bewijzen dat ze de 42,195 km uitliepen, krijgen een medaille.

De marathon van Boston vond voor het eerst plaats in 1897. De race is een van de zes World Marathon Majors. Er nemen elk jaar ruim 30.000 lopers deel en het evenement lokt zo'n half miljoen toeschouwers.

In 2013 kwam de wedstrijd in het nieuws door een terreuraanslag aan de finish waarbij drie doden en honderden gewonden vielen.

De Verenigde Staten zijn het land dat het hardst is getroffen door de coronapandemie. Er vielen al meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers.

De 124e marathon van Boston stond aanvankelijk op 20 april geprogrammeerd maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 14 september. Donderdag liet de organisatie weten dat ook die datum wordt geschrapt en er alleen een virtuele marathon wordt gehouden. Atleten die tussen 7 en 14 september kunnen bewijzen dat ze de 42,195 km uitliepen, krijgen een medaille. De marathon van Boston vond voor het eerst plaats in 1897. De race is een van de zes World Marathon Majors. Er nemen elk jaar ruim 30.000 lopers deel en het evenement lokt zo'n half miljoen toeschouwers. In 2013 kwam de wedstrijd in het nieuws door een terreuraanslag aan de finish waarbij drie doden en honderden gewonden vielen. De Verenigde Staten zijn het land dat het hardst is getroffen door de coronapandemie. Er vielen al meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers.