De marathon van New York, vorig jaar wegens de pandemie geannuleerd, gaat dit jaar wel door. Gouverneur Andrew Cuomo bevestigde maandag dat de 50e editie van de stadsmarathon zondag 7 november plaats zal vinden.

Er zullen 33.000 deelnemers toegelaten worden. Dat is zestig procent van het aantal dat in 2019 (53.000) deelnam. Naargelang de evolutie van de pandemie kan er voor november nog wel beslist worden het aantal toegelaten atleten aan te passen.

De inschrijvingen worden 8 juni geopend. De plaatsen zijn schaars, want 16.000 tickets zijn al voorbehouden aan atleten die zich vorig jaar inschreven en beslisten hun inschrijving te behouden. 'Het wordt een historische editie', verklaarde organisator Ted Metellus. 'Een editie die symbool staat voor de kracht, geestdrift en vastberadenheid van deze prachtige stad.'

