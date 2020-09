De Brit Mo Farah en de Nederlandse Sifan Hassan hebben tijdens de 44e Memorial Van Damme - de eerste editie zonder publiek - de uurrecords voor mannen en vrouwen aangescherpt. Ook de Belgische records sneuvelden.

Sifan Hassan liep 18.930 meter ver. Daarmee deed ze duidelijk beter dan het twaalf jaar oude record van de Ethiopische Dire Tune, dat op 18.517 meter stond.

Hassan en de Keniaanse Brigid Kosgei, wereldrecordhoudster op de marathon, lagen al snel duidelijk voor op het schema van Dire Tune. Zo legden ze 10.000 meter een halve minuut sneller af dan de Ethiopische. In de slotminuut nam Hassan afstand van Kosgei. De Nederlandse verbeterde uiteraard ook het Europees record (18.084m), in 1981 gelopen door de Italiaanse Silvana Cruciata.

Sifan Hassan © Belga

Hassan is wereldkampioene op 1.500 en 10.000 meter en bezit het Europees record op de halve marathon met 1u05:15. Nina Lauwaert deed verder een succesvolle aanval op het Belgisch record (17.264 meter) van Sigrid Vanden Bempt, gerealiseerd in 2003. Lauwaert liep 17.315 meter.

Bashir Abdi

Bij de mannen deed Mo Farah het beter dan de legendarische Ethiopiër Haile Gebrselassie dertien jaar geleden vermocht.

De 37-jarige Mo Farah Van Damme kwam uit op 21.330 meter, beter dan Gebrselassie, die 21.285 meter liep in een uur. Zijn Belgische concurrent Bashir Abdi moest Farah enkel in het slot laten gaan. De Belgische recordhouder op de marathon deed ook beter dan Gebrselassie, met 21.322m. Het Belgisch record van Gaston Roelants (20.784m) werd zo gevoelig verbeterd. Ook het Europees record van de Nederlander Jos Hermens (20.944 meter) ging in het Koning Boudewijnstadion aan diggelen.

Farah, die zich recent toelegde op de marathon, verscheen voor het eerst in drie jaar opnieuw op de piste. De Brit behaalde in zijn carrière vier olympische en zes wereldtitels op de 5.000 en 10.000 meter.

