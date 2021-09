Camille Laus won vrijdagavond de 400 meter tijdens de Memorial Van Damme in Brussel. Ze klokte een seizoensbeste van 52.34. Nafi Thiam evenaarde met 1m92 haar seizoensbeste en eindigde als zesde.

'Dit was mijn mooiste koers van het seizoen', vertelde Belgian Cheetah Camille Laus na afloop. 'Na de Spelen was ik heel erg moe en geraakte ik niet meer vooruit op training. Mijn coach Jacques is een paar keer boos geworden omdat ik het zo slecht deed, maar vandaag is het er alsnog uitgekomen. Een hele leuke manier om het seizoen zo af te sluiten. Als ik dit kan terwijl ik zo moe ben, dat belooft toch voor volgend jaar.'

Bij de mannen was Belgian Tornado Alexander Doom de beste op de 400 meter. Hij finishte als zesde in 45.84. 'Het was een zware wedstrijd', vertelde de West-Vlaming na afloop. 'Ik heb duidelijk niet meer de scherpte van een paar weken geleden op de Olympische Spelen, maar ik ben zeker tevreden met mijn tijd van 45.84. Het is mijn tweede prestatie ooit en ik sprokkel hiermee toch ook de nodige puntjes voor de World Ranking. Het was heel leuk om voor dit publiek te mogen lopen en nu is het tijd voor wat rust.'

Nafi Thiam © Belga

Nafi Thiam

Nafi Thiam zorgde voor een mooie afsluiter van haar seizoen. De tweevoudige olympische kampioene evenaarde met 1m92 haar seizoensbeste en eindigde als zesde.

'Voor eigen volk is het altijd leuk', vertelde ze na afloop. 'Een groot applaus had ik wel verwacht na een olympische titel, maar het blijft toch indrukwekkend om het hier in dat stadion te horen en te voelen. Dan besef je weer hoe uniek het is om een medaille te kunnen vieren met het thuispubliek. Dat ik hier mijn seizoensbeste nog kan evenaren, is echt goed, omdat ik mij supermoe voel van een zwaar seizoen. De verklaring? Dat ik mij geamuseerd heb. Zo simpel is dat. Dat maakt een groot verschil. Het was een hele mooie avond.'

Thiam snakt nu naar rust. 'Ik heb een stevige break nodig. Het zijn twee hele zware jaren geweest en ik voel nood om even afstand te nemen van de atletiek. De komende weken ga ik gewoon doen waar ik zin in heb. Ik wil het van dag tot dag bekijken. Waar ik op vakantie ga? Dat hang ik liever niet aan jullie neus.'

Ben Broeders eindigde vierde bij het polsstokspringen tijdens de Memorial Van Damme. © Belga

Ben Broeders

Ben Broeders eindigde vrijdagavond mooi vierde bij het polsstokspringen tijdens de Memorial Van Damme. Hij ging over 5m75, zes centimeter minder dan zijn Belgisch record.

'Het was een mooie avond', vertelde Broeders. 'Ik heb de laatste jaren aan alle edities deelgenomen, maar dit was veruit een van de betere avonden wanneer we het over de sfeer hebben. Het publiek heb ik jaren niet zo enthousiast geweten. Ik heb enorm genoten en ben zeker tevreden over mijn prestatie. De piste was zoals altijd weer beton, behalve de laatste vijf meter waar ze een nieuwe strook hadden aangelegd. Ik ga het zeker niet daarop steken dat die 5m85 er niet is uitgekomen, maar ik voelde wel dat mijn kuit daarop reageerde. Ik voelde een kramp waardoor ik geen volwaardige poging meer op 5m85 kon neerzetten, al zat de algemene vermoeidheid er ook voor iets tussen.'

De Leuvenaar gelooft dat hij dit seizoen zijn nationaal record nog kan bijstellen naar 5m85. "Die hoogte zit er echt wel in, zeker nu ik mijn regelmaat heb teruggevonden. Ik heb nog vier wedstrijden om het waar te maken. Ik voel me nog goed dus hopelijk kan ik goed eindigen en met een goed gevoel mijn rustperiode ingaan."

