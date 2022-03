Nafi Thiam heeft zaterdag in Mechelen de Gouden Spike, de trofee voor beste Belgische atlete, in ontvangst genomen. Voor de tweevoudige olympische kampioene was het al de achtste Gouden Spike op een rij. Bij de mannen won Bashir Abdi voor de tweede keer op rij.

In maart 2021 kroonde Thiam zich al tot Europees kampioen op de vijfkamp in zaal. Daar voegde ze in augustus een tweede olympische titel aan toe op de zevenkamp, ruim voldoende voor een achtste Gouden Spike. Thiam verzamelde 98 stemmen. De Zilveren Spike ging naar Noor Vidts, die vorig jaar zilver won op het EK indoor en vierde was op de Spelen. Ze verzamelde 57 punten. De Bronzen Spike was voor Elise Vanderelst, die zich tot Europees indoorkampioene kroonde op de 1.500 meter en achttien punten totaliseerde. Ook Paulien Couckuyt kreeg achttien punten achter haar naam, maar werd minder vaak bovenaan de lijstjes van de stemgerechtigden genoteerd en moest vrede nemen met een vierde plaats. Spurtster Rani Rosius en tienkamper Jente Hauttekeete wonnen de prijzen voor Belofte van het Jaar.

Bashir Abdi

Bashir Abdi volgde zichzelf op bij de mannen.

Zijn Gouden Spike heeft Abdi te danken aan de combinatie van zijn bronzen plak op de olympische marathon in Sapporo in augustus en zijn Europees marathonrecord in Rotterdam in oktober. Abdi haalde het zaterdag met 99 stemmen. De Gentenaar is zelf op stage in Ethiopië en liet zijn prijs ophalen door zijn ex-coach Peter Robbens. De Zilveren Spike ging in Mechelen naar Koen Naert. Hij verzamelde op basis van zijn tiende plaats in de olympische marathon 34 punten. De Bronzen Spike was voor 800 meterspecialist Eliott Crestan, die 32 punten totaliseerde. De Belgian Tornados, de Belgische mannenploeg op de 4x400 meter, werden zaterdag uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar. Peter Genyn was G-sporter van het Jaar.

'Nog plaats op overschot'

Nafi Thiam toonde zich blij met de prijs. 'Ik ben blij dat er nog een trofee bijkomt, want het merendeel van mijn Gouden Spikes is gestolen toen er is ingebroken bij mijn mama', aldus de tweevoudige olympische kampioene. 'Volgens mij dachten die inbrekers dat er iets van echte waarde in die trofeeën zit. Ik heb nog wel een plaatsje op overschot.'

Dat ze haar olympische titel kon verlengen in Tokio, blijft voor Thiam iets bijzonder. 'Ik ben heel trots. Olympisch kampioen blijft zo speciaal dat het nooit helemaal zal doordringen, maar het begint wel in te sijpelen en het motiveert vooral om door te doen.'

Ondertussen richt de meerkampster het vizier op 2022. 'Meer dan aan een nieuwe titel, denk ik aan een score. Ik zou echt graag nog eens een topscore neerzetten, en dan kom je automatisch bij dat Europees record uit.' Met haar 7.013 punten komt Thiam nog negentien punten tekort voor het Europees record van Karolina Klüft.

De komende atletiekzomer wordt superdruk met het WK in Eugene in juli en het EK in München in augustus. 'Mijn betrachting is om ze allebei te doen, maar je kan niet twee keer pieken op drie weken tijd', zegt Thiam. 'Je moet een keuze maken, en dan vind ik het WK toch belangrijker. Daar wil ik in topvorm zijn. Het is een optie dat ik in München ga verspringen of hoogspringen, als ik voel dat mijn lichaam niet klaar is voor een nieuwe zevenkamp.'

Thiam deed ook een woordje over Noor Vidts, de kersverse wereldkampioene vijfkamp. Wordt zij de komende jaren een voorname concurrente? 'Dat is ze al. Als je iemand mag verwachten komende zomer, dan is zij het wel'.

