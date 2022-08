Wereld- en olympisch kampioene Nafi Thiam heeft zich op het EK atletiek in het Duitse München tot Europees kampioene gekroond. De 27-jarige Thiam gaf donderdag haar eerste plaats in het klassement na afloop van de afsluitende 800 meter niet meer uit handen. Noor Vidts viel net naast het podium.

In de afsluitende 800 meter liet Thiam haar titel niet meer in gevaar komen. Ze klokte 2:17.95, goed voor 852 punten. Met een totaal van 6.628 punten blijft ze bovenaan de stand de Poolse Adrianna Sulek (6.532 ptn) voor. De Zwitserse Annik Kälin (6.515 ptn) maakte voor Vidts (6.467 ptn) het podium vol. Vidts eindigde als tweede op de 800 meter (2:09.63; 970 ptn).

Thiam bouwde woensdag op de eerste dag van de zevenkamp een ruime voorsprong uit. Ze opende de zevenkamp met 13.34 op de 100 meter horden, goed voor 1.074 punten en een derde plaats. Vervolgens nam ze met een sprong over 1m98 (1.211 ptn) de leiding en ze vergrootte haar voorsprong met een derde plaats in het kogelstoten (14m95, 858 ptn). Met een elfde plaats op de 200 meter in 24.64 (920 punten) sloot ze dag 1 af.

Donderdag raakte Thiam tijdens het verspringen, het openingsnummer van de tweede dag, niet verder dan een sprong van 6m08, die haar slechts een negende plaats en 874 punten opleverde. Nadien lukte ze in het speerwerpen een worp van 48m89, wat haar een vierde plaats en 839 punten opleverde.

Vidts stond na 13.29 op de 100 meter horden (1.081 ptn) tweede en hield die positie met een sprong over 1m83 (1.016 ptn). Na het kogelstoten (9e met 13m86; 785 ptn) was ze naar de derde plaats gezakt. Vidts werd in 24.14 (967 ptn) derde in het laatste nummer van de dag, de 200 meter, en sloot woensdag af op de tweede plaats. Vidts zakte donderdag met een vierde plaats in het verspringen (6m31; 946 ptn) naar de vierde plaats in de stand. In het speerwerpen zette ze een persoonlijk record neer van 41m82, goed voor 702 punten.

Vorige maand veroverde Nafi Thiam in het Amerikaanse Eugene haar tweede wereldtitel. Ze twijfelde lange tijd om deel te nemen aan het EK in München, maar bevestigde uiteindelijk haar deelname. Noor Vidts eindigde op de vijfde plaats in Eugene.

