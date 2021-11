Zondag vindt in New York de 50e editie van de beroemde marathon in The Big Apple plaats.

De jubileumeditie van de New York Marathon had al in 2020 moeten doorgaan, maar werd toen afgelast wegens corona. Dit jaar is de race, met start in Staten Island en aankomst in Central Park, terug. En op zijn traditionele datum: de eerste zondag van november. Het moet voor de New Yorkers de marathon van de hoop en de terugkeer naar het normale leven worden. De eerste na de twintigste verjaardag van 9/11 en na de coronacrisis.

Toch wordt de marathon kleinschaliger dan in precoronatijden. Normaal nemen er zo'n 55.000 lopers deel, maar in samenspraak met gouverneur Andrew Cuomo werd dat teruggebracht tot 33.000, om de drukte te beperken. De voorbije maanden werden al verschillende kleinere Return to Racing-wedstrijden gehouden, om alle covidprotocollen voor te bereiden, inclusief een gespreide start en vereist covidsafeticket voor alle deelnemers. De marathon van New York is de laatste van de zogenaamde 'Majors' van het jaar, na die van Berlijn, Londen, Chicago en Boston - die van Tokio werd uitgesteld tot 2022.

Bij de vrouwen is de olympische kampioene van Tokio, de Keniaanse Peres Jepchirchir, topfavoriete. Bij de mannen is Kenenisa Bekele de headliner, amper zeven weken nadat hij in Berlijn derde werd, verslagen door Guye Adola. De Ethiopiër neemt voor het eerst deel in New York. Zijn grootste opponenten worden de Nederlander Abdi Nageeye (die Bashir Abdi in Tokio naar brons loodste) en de veelbelovende Kibiwott Kandie, de wereldrecordhouder op de halve marathon die debuteert op de volledige afstand.

