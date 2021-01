Noor Vidts wint vijfkamp met beste wereldjaarprestatie

Noor Vidts heeft zondag in het Franse Aubière de vijfkamp gewonnen in een persoonlijk record en beste wereldjaarprestatie van 4.665 punten. Het is nog enkele weken wachten op een officiële uitnodiging, maar de 24-jarige Vilvoordse mag zich nu al zeker wanen van deelname aan het EK indoor begint maart in het Poolse Torun.

Dat Vidts een beste wereldjaarprestatie lukte, heeft er lang niet alleen mee te maken dat er in 2021 nog niet veel atletiekwedstrijden zijn doorgegaan. Het gaat om een absolute topprestatie, sinds maart 2019 deed niemand beter. Het Belgisch record van Tia Hellebaut bedraagt 4.877 punten, het persoonlijk record van Nafi Thiam staat op 4.870 punten. Vidts startte goed in Frankrijk met 8.33 op de 60 meter horden. Ook het hoogspringen was met 1m82 degelijk. Het kogelstoten viel met 12m94 wat tegen, maar in het verspringen zette ze veel recht met een persoonlijk record van 6m42. Ook op de afsluitende 800 meter lukte ze met 2:14.30 een persoonlijk record. Aan het EK indoor mogen twaalf atletes deelnemen. Zes, waaronder Nafi Thiam, zijn er al uitgenodigd op basis van hun prestaties in open lucht. De andere zes worden aangeduid op basis van hun prestaties dit indoorseizoen. Met haar topscore van zondag lijkt Vidts van een ticketje verzekerd.