Noor Vidts heeft vrijdag op het WK indoor in het Servische Belgrado het goud veroverd op de vijfkamp. Vidts liep in de afsluitende 800 meter naar de zege en greep zo de wereldtitel, met een Belgisch record, met verve.

Vidts totaliseerde na afloop van de vijf onderdelen (de 60 meter horden, het hoogspringen, het kogelstoten, het verspringen en de 800 meter) 4.929 punten. Ze scherpte zo het Belgische record van Nafi Thiam (4.904 punten) van vorig jaar in Torun aan. De Poolse Adrianna Sulek, die Vidts nog hoopte te bedreigen, moest vrede nemen met het zilver met 4.851 punten. De Amerikaanse Kendell Williams (4.680 punten) legde beslag op het brons. De Britse titelverdedigster Katarina Johnson-Thompson liep de hele dag achter de feiten aan en zette in de 800 meter geen resultaat neer.

De 25-jarige Vidts deelde na de 60 meter horden de eerste plaats met Adrianna Sulek (allebei 8.15) maar zakte naar positie twee na het hoogspringen (1m83 tegen 1m89). Met haar winnende worp van 14m03 in het kogelstoten stootte ze de Poolse, die bleef steken op 13m40, opnieuw van de eerste plaats. Die hield ze vast na het verspringen, waarin ze tweede werd (6m60). Op de 800 meter kwam ze niet meer in de problemen en won ze knap in een persoonlijk record (2:08.81).

Noor Vidts tijdens de 60 meter horden © Belga

Zowel op de 60 meter horden als in het verspringen verbeterde ze ook haar persoonlijke record. Vidts volgt op de erelijst de Britse Katarina Johnson-Thompson op, die in 2018 in Birmingham triomfeerde. Nafi Thiam nam in Belgrado niet deel aan de vijfkamp.

Met haar titel wordt Vidts de twee Belgische winnaar van goud op de wereldkampioenschappen atletiek indoor, na Tia Hellebaut die in 2008 goud won, ook op vijfkamp. Hellebaut behaalde destijds 4.867 punten.

'Dit is zot'

'Ik ben wereldkampioene. Dit is zot. Dit overtreft mijn stoutste dromen', verklaarde een uitgelaten Noor Vidts na afloop. 'Vorig jaar (op het EK indoor in Torun, waar ze zilver behaalde) droomde ik zelfs niet van het podium. En nu win ik het WK.'

'Ik begin altijd zonder specifieke verwachtingen aan een competitie. Maar ik voelde me sterk vandaag. Ik had veel vertrouwen. En als je goed start (1e op de 60 m horden met een PR van 8.15), dan krijg je uiteraard nog meer vertrouwen.' 'Na het verspringen stond ik nog steeds op kop. En na mijn trainingen wist ik dat ik een goede 800 m kon lopen. Maar de anderen lopen ook snel. Je weet dus maar nooit.'

'Op de 800 m mikte ik niet speciaal op het Belgisch record. Ik moest achter Adrianna (Sulek, die in het klassement op 67 punten volgde voor het laatste nummer) blijven en, indien mogelijk, versnellen in de laatste 400 m.'

Vidts realiseerde drie persoonlijke records (60 m horden, verspringen, 800 m). 'Ik was een beetje ontgoocheld over het hoogspringen. Ik had op een iets betere prestatie gehoopt (ze wipte tot 1m83 over alle hoogtes bij de eerste poging, op 1m86 faalde ze drie keer). Voor het overige ben ik heel tevreden.'

Vidts betreurde dat Nafi Thiam er niet bij was in Servië. 'Het was heel leuk om vorig jaar samen op het podium te staan in Torun. Dat hadden we ook dit jaar kunnen doen. Het is super dat twee Belgen het zo goed doen in deze discipline.'

