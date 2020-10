De Oegandees Joshua Cheptegei heeft woensdag in Valencia het vijftien jaar oude wereldrecord van de Ethiopiër Kenenisa Bekele op de 10.000 meter verpulverd. Het oude record stond op 26:17.53, de klok stopte bij Cheptegei al op 26:11.02. De tijd werd uiteindelijk nog bijgesteld naar 26:11.00.

Het ging snel van bij de start in Valencia, Cheptegei liep meestal wel een fractie van een seconde achter op wereldrecordschema. Toen zijn tempomakers halverwege de wedstrijd aan de kant gingen, leek het alsof het wereldrecord moeilijk haalbaar was.

Het tegendeel bleek waar. De 24-jarige Oegandees ging stelselmatig versnellen en verpulverde na een lange solotocht het wereldrecord, dat Bekele in 2005 liep tijdens de Memorial Van Damme in Brussel.

In augustus snoepte Cheptegei ook al het wereldrecord van Bekele op de 5.000 meter af. De Oegandees is regerend wereldkampioen op de 10.000 meter en in het veldlopen.

Eerder op de avond sneuvelde in Valencia ook al het wereldrecord op de 5.000 meter bij de vrouwen. De Ehiopishe Letensebet Gidey snelde naar 14:06.62. Het wereldrecord stond al twaalf jaar op naam van haar landgenote Tirunesh Dibaba met 14:11.15. Het persoonlijk record van de Ethiopische stond sinds 2018 op 14:23.14.

'Ik wilde de verwachtingen van de organisatie, die de wedstrijd omdoopte tot World Record Day, inlossen', reageerde Cheptegei na afloop. 'Maar dit is vooral een droom die uitkomt. Ik probeer al een tijd geschiedenis te schrijven en dat is nu aan het lukken. Mijn bedoeling is om aan te tonen dat atletiek nog altijd aantrekkelijk is, en ik hoop dat ik met deze prestatie ook hoop kan geven aan iedereen die het moeilijk heeft in deze coronatijden. Ik wil trouwens een oproep doen om de coronamaatregelen strikter te volgen, zodat we sneller weer naar normaal kunnen.'

In die komende jaren heeft de Oegandees nog grote plannen. 'Mijn honger is nog niet gestild, ik wil de komende jaren nog straffere dingen laten zien', besloot hij.

Ook Gidey stond te kijken van haar eigen prestatie. 'Hoe ik mij voel? Heel blij natuurlijk', zei de Ethiopische na afloop. 'Hier droomde ik al lang van. Het is toch iets heel groot wat ik kan verwezenlijken. Valencia is overigens een mooie plaats om te lopen, moet ik zeggen, hopelijk kan ik hier nog vaker lopen. Ik ben ook blij dat het record in Ethiopië blijft, want ik volg nu Tirunesh Dibaba op, een van mijn idolen.'

