Het sportmoment van redacteur Fabien Chaliaud: de ongelooflijke olympische finale van de 400m horden, waarbij zowel de kampioen als de nummer twee beter deden dan het wereldrecord.

De krachtmetingen in de atletiek worden altijd net iets meer bekeken tijdens de Olympische Spelen. De aandacht is dan vooral gevestigd op de 100m en in veel mindere mate op de 400m horden. Die laatste discipline had tot deze zomer nog een van de oudste records op de piste met 46"78 gerealiseerd door de Amerikaan Kevin Young 29 jaar geleden op de Spelen in Barcelona. Maar in Tokio liepen twee atleten een van de meest memorabele wedstrijden ooit.

De ene komt uit de VS, een land bekend van zijn sprinters, terwijl de andere uit een regio komt waar zalm dan weer een van de grootste exportproducten is. Tijdens de Amerikaanse trials kwam Rai Benjamin, nummer twee op het laatste WK, maar vijf honderdsten te kort om het mythische record van Young te evenaren. Maar op 1 juli is het de wereldkampioen Karsten Warholm die zich in de geschiedenis schrijft met een nieuw wereldrecord: 46"70.

De Noor heeft op zijn 25ste al zowat alles gewonnen wat er te winnen valt, behalve een gouden medaille op de Olympische Spelen. Iedereen voelt aan dat Benjamin en Warholm een afspraak met de geschiedenis hebben op 3 augustus, tijdens de olympische finale 400m horden.

Onder de Japanse zon vertrekt Benjamin op baan 5, Warholm begint in de zesde baan. De Noor heeft de beste start, maar Young kan hem in de laatste rechte lijn bijbenen en ze lijken gelijktijdig op de finish af te gaan. Maar Warhom komt daar als eerste aan... onder de 46 seconden! Met een oerkreet trekt Warholm op zijn Hulks zijn truitje kapot vooraleer hij de zilveren medaille feliciteert, want ook Benjamin had een nieuw wereldrecord gelopen met 46"17.

Zowel Warholm als Benjamin liepen de wedstrijd van hun leven, maar ook de nummer drie Alison Dos Santos was dicht bij het wereldrecord geëindigd. De Braziliaan klokte af op 46"72, slechts 2 honderdste trager dan het oude record van de jonge Noor. Met andere woorden: het was een wedstrijd van alle records.

Doe ook de quiz:

Ben jij de beste sportquizzer? Test je kennis over het afgelopen jaar met deze 20 vragen

De krachtmetingen in de atletiek worden altijd net iets meer bekeken tijdens de Olympische Spelen. De aandacht is dan vooral gevestigd op de 100m en in veel mindere mate op de 400m horden. Die laatste discipline had tot deze zomer nog een van de oudste records op de piste met 46"78 gerealiseerd door de Amerikaan Kevin Young 29 jaar geleden op de Spelen in Barcelona. Maar in Tokio liepen twee atleten een van de meest memorabele wedstrijden ooit.De ene komt uit de VS, een land bekend van zijn sprinters, terwijl de andere uit een regio komt waar zalm dan weer een van de grootste exportproducten is. Tijdens de Amerikaanse trials kwam Rai Benjamin, nummer twee op het laatste WK, maar vijf honderdsten te kort om het mythische record van Young te evenaren. Maar op 1 juli is het de wereldkampioen Karsten Warholm die zich in de geschiedenis schrijft met een nieuw wereldrecord: 46"70.De Noor heeft op zijn 25ste al zowat alles gewonnen wat er te winnen valt, behalve een gouden medaille op de Olympische Spelen. Iedereen voelt aan dat Benjamin en Warholm een afspraak met de geschiedenis hebben op 3 augustus, tijdens de olympische finale 400m horden.Onder de Japanse zon vertrekt Benjamin op baan 5, Warholm begint in de zesde baan. De Noor heeft de beste start, maar Young kan hem in de laatste rechte lijn bijbenen en ze lijken gelijktijdig op de finish af te gaan. Maar Warhom komt daar als eerste aan... onder de 46 seconden! Met een oerkreet trekt Warholm op zijn Hulks zijn truitje kapot vooraleer hij de zilveren medaille feliciteert, want ook Benjamin had een nieuw wereldrecord gelopen met 46"17.Zowel Warholm als Benjamin liepen de wedstrijd van hun leven, maar ook de nummer drie Alison Dos Santos was dicht bij het wereldrecord geëindigd. De Braziliaan klokte af op 46"72, slechts 2 honderdste trager dan het oude record van de jonge Noor. Met andere woorden: het was een wedstrijd van alle records.Ben jij de beste sportquizzer? Test je kennis over het afgelopen jaar met deze 20 vragen