Isaac Kimeli heeft zondag een zilveren medaille veroverd op de 3000 meter op het EK atletiek indoor in het Poolse Torun. Kimeli liep naar een tweede plaats in 7:49.41. Robin Hendrix werd twaalfde en laatste in 7:59.86. De overwinning was voor de Noorse topfavoriet Jakob Ingebrigtsen in 7:48.20. De Spanjaard Adel Mechaal pakte brons in 7:49.47.

Het is de vijfde medaille voor de Belgische delegatie op dit zeer succesvolle EK atletiek indoor. Eerder veroverden Nafi Thiam en Noor Vidts goud en zilver in de vijfkamp. Elise Vanderelst won de 1500 meter en Thomas Carmoy pakte brons in het hoogspringen. Later op de avond (om 18u57) is een medaille ook nog mogelijk voor de Belgian Tornados in de 4x400 meter. Zij verdedigen hun Europese titel.

