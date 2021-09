Het wereldantidopingagentschap WADA gaat onderzoeken of cannabis nog op de lijst met verboden producten moet staan. De organisatie neemt die beslissing nadat de Amerikaanse topsprintster Sha'Carri Richardson deze zomer de Olympische Spelen moest missen wegens een positieve controle op het product.

Volgend jaar zal cannabis aan een wetenschappelijk onderzoek worden onderworpen. Het uitvoerend comité van het WADA, samengekomen in Istanboel, benadrukte in een verklaring dat cannabis in 2022 hoe dan ook verboden blijft.

De 21-jarige Richardson had in Tokio een van de sterren op de sprint moeten worden, maar ze werd dertig dagen geschorst na een positieve test tijdens de Amerikaanse trials eind juni. Daardoor moest ze een kruis maken over haar olympische ambities.

Haar zaak opende het debat over de aanwezigheid van marihuana op de lijst van verboden producten. Onder meer Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekfederatie, lanceerde een oproep om het statuut van cannabis te herbekijken.

'Ik denk dat het een geschikt moment is om de status te herzien', zei Coe tijdens de Spelen. 'Niets staat in steen gebeiteld. Zo nu en dan pas je je aan en evalueer je opnieuw.'

