Na de zilveren plak van Ewoud Vromant in de tijdrit op de weg eerder op de dag hebben ook rolstoelspurters Peter Genyn en Roger Habsch eremetaal veroverd op de Paralympische Spelen in Tokio. Genyn en Habsch pakten respectievelijk zilver en brons op de 200 meter (klasse T51). De overwinning was voor de Fin Toni Piispanen.

Piispanen spurtte naar de zege in 36.81. Genyn (37.11) en Habsch (38.33) volgden op korte afstand. Genyn en Habsch komen vrijdag, om 13u46 Belgische tijd, nog eens in actie in de 100 meter.

De 44-jarige Genyn mikte in Tokio op twee maal goud. De Antwerpenaar werd op de 200 meter in de T51-klasse in 2019 wereldkampioen en in juni van dit jaar Europees kampioen. Op de 100 meter pakte hij telkens zilver. Genyn veroverde in Rio vijf jaar geleden dubbel goud op de 100 en 400 meter.

Roger Habsch © Belga

De 42-jarige Habsch kreeg pas in Tokio te horen dat hij mocht deelnemen in de T51-klasse. Hij moest nog voor een review panel verschijnen dat zijn deelname uiteindelijk goedkeurde.

'Beetje ontgoocheld

Peter Genyn was na afloop niet tevreden met zijn tweede plaats. 'Ik moet eerlijk zijn, ik wilde die gouden medaille. Dus ik ben wel een beetje ontgoocheld'.

'Ik wist vooraf dat het heel spannend ging zijn tussen mij, Toni (Piispanen, red.) en Roger (Habsch, red.). En dan moet je top zijn. Ik had sneller moeten zijn vandaag. Ik had geen superdag vandaag, ook wel geen slechte dag. Ik maakte een fout bij het omslaan en op dit niveau moet gewoon alles juist zijn. Dat is jammer, want ik denk dat ik heel goed van start ga. Maar ik kon het niet genoeg doortrekken. Mijn topsnelheid lag net iets te laag.'

De Belgische delegatie in Tokio zit intussen aan tien medailles. In de paradressuur was er eerder twee maal goud voor Michèle George (graad V) en twee maal brons voor Manon Claeys (graad IV). Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en de tandem Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, WB-klasse) brons. Eerder dinsdag was er de zilveren plak voor wielrenner Ewoud Vromant (MC2) in de tijdrit op de weg.

Piispanen spurtte naar de zege in 36.81. Genyn (37.11) en Habsch (38.33) volgden op korte afstand. Genyn en Habsch komen vrijdag, om 13u46 Belgische tijd, nog eens in actie in de 100 meter. De 44-jarige Genyn mikte in Tokio op twee maal goud. De Antwerpenaar werd op de 200 meter in de T51-klasse in 2019 wereldkampioen en in juni van dit jaar Europees kampioen. Op de 100 meter pakte hij telkens zilver. Genyn veroverde in Rio vijf jaar geleden dubbel goud op de 100 en 400 meter. De 42-jarige Habsch kreeg pas in Tokio te horen dat hij mocht deelnemen in de T51-klasse. Hij moest nog voor een review panel verschijnen dat zijn deelname uiteindelijk goedkeurde. Peter Genyn was na afloop niet tevreden met zijn tweede plaats. 'Ik moet eerlijk zijn, ik wilde die gouden medaille. Dus ik ben wel een beetje ontgoocheld'.'Ik wist vooraf dat het heel spannend ging zijn tussen mij, Toni (Piispanen, red.) en Roger (Habsch, red.). En dan moet je top zijn. Ik had sneller moeten zijn vandaag. Ik had geen superdag vandaag, ook wel geen slechte dag. Ik maakte een fout bij het omslaan en op dit niveau moet gewoon alles juist zijn. Dat is jammer, want ik denk dat ik heel goed van start ga. Maar ik kon het niet genoeg doortrekken. Mijn topsnelheid lag net iets te laag.'De Belgische delegatie in Tokio zit intussen aan tien medailles. In de paradressuur was er eerder twee maal goud voor Michèle George (graad V) en twee maal brons voor Manon Claeys (graad IV). Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en de tandem Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, WB-klasse) brons. Eerder dinsdag was er de zilveren plak voor wielrenner Ewoud Vromant (MC2) in de tijdrit op de weg.