Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft de beroepsprocedure die de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya indiende tegen de nieuwe door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) voorgestelde reglementswijziging voor hydrogene atleten, verworpen. Dat liet de instantie woensdag weten.

De IAAF kwam met een nieuwe regel die vrouwen met een uitzonderlijk hoog testosterongehalte uitsluit of verplicht via medicatie hun testosteronaanmaak af te remmen. Semenya, die een van de atletes is die onder de nieuwe regels niet meer in de vrouwencategorie mag uitkomen zonder testosteronremmende medicatie, begon een zaak voor het TAS. Volgens de tweevoudige olympische kampioene op de 800 meter kwamen de nieuwe regels er 'louter om haar af te remmen'.

Maar Semenya vangt nu dus bot bij het TAS. De nieuwe IAAF-regels zouden gelden voor atleten actief in afstanden vanaf de 400 meter tot de mijl. Het reglement zou oorspronkelijk op 1 november 2018 in voege treden, maar dat werd uitgesteld zolang de procedure voor het TAS liep. Het TAS gaf in zijn motivatie toe dat de reglementswijziging een zekere discriminatie inhoudt, maar dat die 'noodzakelijk' is. 'De meerderheid van het TAS-panel was van mening dat, op basis van de bewijsstukken die de verschillende partijen aanbrachten, een soortgelijke discriminatie noodzakelijk is om de integriteit van atletes te bewaren op de afstanden waarvan sprake', klinkt het.

Semenya reageert liever niet op negatieve beslissing van TAS

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya wil, nadat het Internationaal Sporttribunaal (TAS) haar beroepsprocedure tegen de nieuwe door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) voorgestelde reglementswijziging verworpen heeft, liever niet reageren. 'Soms is het beter om te reageren zonder reactie', schrijft de atlete op Twitter.

De IAAF kwam met een nieuwe regel die vrouwen met een uitzonderlijk hoog testosterongehalte uitsluit of verplicht via medicatie hun testosteronaanmaak af te remmen. Semenya, die een van de atletes is die onder de nieuwe regels niet meer in de vrouwencategorie mag uitkomen zonder testosteronremmende medicatie, begon een zaak voor het TAS.

Volgens de tweevoudige olympische kampioene op de 800 meter kwamen de nieuwe regels er 'louter om haar af te remmen'. Maar Semenya ving woensdag dus bot bij het TAS. De instantie gaf in zijn motivatie toe dat de reglementswijziging een zekere discriminatie inhoudt, maar dat die 'noodzakelijk' is om de integriteit van atletes te bewaren.