De Amerikaanse turnsters Simone Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols en Aly Raisman hebben woensdag voor een senaatscommissie getuigd over het mislukt FBI-onderzoek naar seksueel geweld door Larry Nassar. De voormalige arts van het Amerikaanse turnteam werd begin 2018 wegens seksueel misbruik veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar.

'Ze hebben ons in de steek gelaten en men is ons uitleg verschuldigd', vertelde een geëmotioneerde Biles. 'Er is een duidelijk signaal nodig. Als je toestaat dat een roofdier kinderen kwaad doet, moeten er ernstige gevolgen zijn. Genoeg is genoeg.'

De senaatscommissie werd opgestart nadat afgelopen zomer uit een rapport van hoofdinspecteur Michael Horowitz van het Amerikaanse ministerie van Justitie bleek dat het FBI-bureau in Indianapolis niet met de grootste ernst en urgentie op de beschuldigingen aan het adres van Nassar had gereageerd. Het rapport concludeerde dat door talrijke fouten het seksueel misbruik nog maandenlang kon voortduren.

In juli 2005 werd voor het eerst aangifte gedaan tegen Nassar. Het onderzoek werd in september zonder gevolg afgesloten en pas acht maanden later na een nieuwe aangifte weer geopend. 'Ik houd Larry Nassar verantwoordelijk voor wat er gebeurd is, maar ook een heel systeem dat het mogelijk maakte dat Nassar zijn wandaden kon uitvoeren en blijven uitvoeren', zei Biles. 'De Amerikaanse turnfederatie, het Amerikaans Olympisch Comité en de FBI hebben de ogen gesloten. Ik heb het gevoel dat de FBI in de eerste plaats de turnbond en het olympisch comité uit de wind wou houden. Ze hebben geen waarde gehecht aan een klein meisje.'

McKayla Maroney

McKayla Maroney, die dertien was toen ze misbruikt werd, richtte haar woedde op het lokale FBI-bureau, dat van haar een erg gedetailleerde getuigenis had gekregen over het misbruik. 'Niet alleen hebben ze er niets mee gedaan. Toen federale agenten uiteindelijk zeventien maanden later met een rapport kwamen, hebben ze valse verklaringen afgelegd over wat ik hen verteld had. Door mijn getuigenis te vervalsen hebben die agenten zelf een misdaad begaan. Toch weigert het ministerie van Justitie om die agenten te vervolgen. Wat voor zin heeft het nog om misbruik aan te geven, als de agenten je getuigenis zelf onder de mat vegen. Meer dan een jaar hebben ze een kinderverkrachter gewoon zijn gang laten gaan.'

Aly Raisman vertelde dat ze Nassar in 2015 aangaf bij de turnbond. 'Daarna heeft het veertien maanden geduurd voordat de FBI contact met me opnam. Dat nadat ik verscheidene keren zelf gevraagd had om te mogen getuigen.' Maggie Nichols was de eerste die het gedrag van haar coach bij de autoriteiten meldde. 'Dat ook daarna nog zoveel meisjes en vrouwen geleden hebben, is een gedachte die me blijft achtervolgen.' Later zal de commissie FBI-directeur Christopher Wray en hoofdinspecteur Michael Horowitz horen.

