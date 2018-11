Sport en sekse: 'Onmogelijk een zuivere grens te trekken tussen wie wel of niet aan wedstrijden mag deelnemen'

Als een vrouw met veel mannelijke trekken wedstrijden begint te winnen, komt er al snel zuur commentaar, op haar uiterlijk, beharing, opvallende spieren, brede schouders, stevige kin, enzovoort. Ze is geen echte vrouw, klinkt het. In 2013 werd de 18-jarige Indiase sprintster Dutee Chand uitgesloten van competitie omdat in haar bloed bijna evenveel testosteron als bij mannen circuleerde. Chand had goede tijden op de 60, 100, 200 en 4 x 100 meter gelopen. Ze vocht haar uitsluiting met succes aan bij het internationaal sporttribunaal TAS in Lausanne, maar miste wel belangrijke internationale wedstrijden. Caster Semenya, de Zuid-Afrikaanse loopster die 2 maal olympisch goud op de 800 meter behaalde, dreigt nu hetzelfde te overkomen door de nieuwe richtlijn van de internationale atletiekfederatie, maar heeft bijna onmiddellijk protest aangetekend bij het TAS.

...