Volgende week staat in het Poolse Torun het EK indoor atletiek op het programma. Met ook enkele jonge beloftevolle Belgen. Naar wie wordt het uitkijken?

Het meest in het oog springende resultaat was het juniorenwereldrecord op de zevenkamp dat de 18-jarige Jente Hauttekeete onlangs vestigde, als eerste junior die door de grens van de 6000 punten brak (6062). Er was ook, met voorsprong, de beste wereldjaarprestatie bij de scholieren van de 16-jarige hoogspringster Merel Maes (1m91). En op seniorenniveau jumpte Thomas Carmoy, de regerende Europees juniorenkampioen hoogspringen, over 2m28. Daarmee plaatste hij zich op zijn 20e al voor het EK indoor in het Poolse Torun, volgende week.

...

Het meest in het oog springende resultaat was het juniorenwereldrecord op de zevenkamp dat de 18-jarige Jente Hauttekeete onlangs vestigde, als eerste junior die door de grens van de 6000 punten brak (6062). Er was ook, met voorsprong, de beste wereldjaarprestatie bij de scholieren van de 16-jarige hoogspringster Merel Maes (1m91). En op seniorenniveau jumpte Thomas Carmoy, de regerende Europees juniorenkampioen hoogspringen, over 2m28. Daarmee plaatste hij zich op zijn 20e al voor het EK indoor in het Poolse Torun, volgende week. Ook leeftijdsgenote Rani Rosius, aangekondigd als het nieuwe sprinttalent bij de dames, dook onder de EK-limiet, op de 60 meter. De 21-jarige Eliott Crestan deed hetzelfde, door het 17 jaar oude Belgische record op de 800 meter van Joeri Jansen te verbeteren tot 1'46''40. De 23-jarige Elise Vanderelst scherpte dan weer het nationale record op de 1500 meter aan (4'05''71). Zo bestaat de Belgische EK-selectie uit een recordaantal van 32 atleten (16 atleten én de Belgian Tornados die voldeden aan de Belgische criteria, plus 11 extra atleten die werden opgevist, onder wie Merel Maes), de grootste in vele jaren. En dan zit de 19-jarige Daniël Segers nog in de pijplijn, die vorig jaar de derde beste prestatie bij de junioren wereldwijd in het verspringen realiseerde.Toeval, al die nieuwe talenten? De vrucht van een goeie opleiding van de federaties? En kunnen zij hun progressie doortrekken, tot de Europese en wereldtop bij de senioren? 'Deels is dit toeval', zegt Milan Augustijns, die voor Atletieknieuws.be en andere media de Belgische atleten op de voet volgt. 'Carmoy, Maes en Rosius werken bijvoorbeeld los van de federatie, met hun eigen trainer. Hauttekeete heeft het geluk dat vader en moeder als ex-atleten, op Belgisch niveau weliswaar, hem goed hebben opgeleid. Jente maakt nu ook deel uit van het meerkampproject dat de Vlaamse topsportcoördinator Rutger Smith ( de Nederlandse ex-wereldtopper in het kogelstoten en discuswerpen, nvdr) vorig jaar heeft gelanceerd, geleid door Fernando Oliva. 'De beste talenten trainen nu in Gent één à twee keer per week samen, begeleid door dokters, kinesisten, diëtisten, psychologen, meerdere techniektrainers... Daar hoor ik heel goeie geluiden over. Voor Jente ongetwijfeld een meerwaarde, om op een verstandige manier, zonder blessures te riskeren, de stap naar de senioren te zetten. 'Veelzeggend was evenwel dat Roger Lespagnard, de coach van Nafi Thiam, nog niet van Hauttekeete had gehoord. De Vlaamse en Waalse federaties werken dan ook volledig naast elkaar. Jammer, want zo kan de aanwezige kennis te weinig uitgewisseld worden. 'In Vlaanderen probeert Smith daar sinds zijn aanstelling eind 2019 wel werk van te maken. Hij durft ook knopen door te hakken, communiceert goed en krijgt zijn beslissingen verkocht, in tegenstelling tot zijn voorgangers. Naast de meerkamp, wordt er zo voortaan vooral gefocust op nog vier disciplines, die meer middelen krijgen: polsstokspringen, speerwerpen, halve fond (800 en 1500 meter) en de aflossingen. Zo kunnen talenten nog specifieker begeleid worden. En zo verklein je de kans dat grote talenten door allerhande problemen nooit doorbreken, zoals in het verleden bijvoorbeeld met Jeroen D'hoedt, Pieter-Jan Hannes of Louise Carton. ' Medailles van al die jonge talenten op grote seniorenkampioenschappen, ook op het komende EK indoor, zitten er echter nog niet meteen in. 'Alleen Eliott Crestan, op de 800 meter, beschouw ik in Torun als medaillekandidaat, mede door zijn sterk eindschot. De anderen zullen nog wat tijd nodig hebben', aldus Augustijns.