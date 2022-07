Nafi Thiam staat zondag aan de leiding na de eerste dag van de zevenkamp op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene.

Na vier van de zeven proeven heeft de regerende olympische kampioene 4.071 punten achter haar naam staan, 61 meer dan de Nederlandse olympische vicekampioene Anouk Vetter. De derde plaats is in handen van de Amerikaanse Anna Hall (3.991). De Poolse Adrianna Sulek is vierde (3.982), voor Noor Vidts (3.921). Het laatste nummer van de dag was de 200 meter. Thiam moest in de trage eerste reeks aan de bak en snelde daarin naar de tweede plaats in 24.39, wat haar 944 punten opleverde. Ze moest enkel de Zwitserse Annik Kälin (24.05) voor zich dulden.

In reeks 2 kreeg Vidts met zware tegenstand af rekenen en met 23.92, een seizoensbeste, kwam ze niet verder dan de vijfde plaats. Dat is meteen ook haar plaats in de eindstand van de 200m, de 23.92 levert 988 punten op. Thiam werd negende en kreeg 944 punten. De Amerikaanse Anna Hall won de 200m in 23.08, goed voor 1.071 punten. Anouk Vetter werd in 23.73 derde, goed voor 1.007 punten, maar zo knabbelde ze wel wat van haar achterstand op Thiam af.

Eerder op zondag opende Thiam de zevenkamp met een persoonlijk record van 13.21 in de 100m horden, de vijfde tijd van alle deelneemsters. In de andere reeks was Noor Vidts nog één honderdste sneller. In het hoogspringen bevestigde ze met een sprong over 1m95, haar beste prestatie dit seizoen in de discipline. Nadien ging de lat nog op 1m98, maar daarin botste ze op haar limieten. De 1m95 leverde haar 1.171 punten op, liefst 78 meer dan de Poolse Adrianna Sulek, die met 1m89 op de tweede plaats strandde. Noor Vidts werd met een sprong over 1m83 zesde en dat leverde 1.016 punten op. Thiam kwam zo voor het eerst in deze zevenkamp aan de leiding in de tussenstand.

In het kogelstoten werd Thiam vervolgens tweede. Op Hayward Field zette onze landgenote 15m03 op de tabellen, een seizoensbeste. Daarmee moest ze enkel haar Nederlandse rivale Anouk Vetter voor zich dulden. De nummer twee van de Spelen van vorig jaar in Tokio haalde daarvoor een persoonlijk record uit de kast: 16m25. Een persoonlijk record was er eveneens voor Noor Vidts. De indoorwereldkampioene pakte uit met 14m43 en dat leverde haar de derde plaats op. Maandag gaat de zevenkamp verder met het verspringen, speerwerpen en de afsluitende 800 meter.

Na vier van de zeven proeven heeft de regerende olympische kampioene 4.071 punten achter haar naam staan, 61 meer dan de Nederlandse olympische vicekampioene Anouk Vetter. De derde plaats is in handen van de Amerikaanse Anna Hall (3.991). De Poolse Adrianna Sulek is vierde (3.982), voor Noor Vidts (3.921). Het laatste nummer van de dag was de 200 meter. Thiam moest in de trage eerste reeks aan de bak en snelde daarin naar de tweede plaats in 24.39, wat haar 944 punten opleverde. Ze moest enkel de Zwitserse Annik Kälin (24.05) voor zich dulden. In reeks 2 kreeg Vidts met zware tegenstand af rekenen en met 23.92, een seizoensbeste, kwam ze niet verder dan de vijfde plaats. Dat is meteen ook haar plaats in de eindstand van de 200m, de 23.92 levert 988 punten op. Thiam werd negende en kreeg 944 punten. De Amerikaanse Anna Hall won de 200m in 23.08, goed voor 1.071 punten. Anouk Vetter werd in 23.73 derde, goed voor 1.007 punten, maar zo knabbelde ze wel wat van haar achterstand op Thiam af. Eerder op zondag opende Thiam de zevenkamp met een persoonlijk record van 13.21 in de 100m horden, de vijfde tijd van alle deelneemsters. In de andere reeks was Noor Vidts nog één honderdste sneller. In het hoogspringen bevestigde ze met een sprong over 1m95, haar beste prestatie dit seizoen in de discipline. Nadien ging de lat nog op 1m98, maar daarin botste ze op haar limieten. De 1m95 leverde haar 1.171 punten op, liefst 78 meer dan de Poolse Adrianna Sulek, die met 1m89 op de tweede plaats strandde. Noor Vidts werd met een sprong over 1m83 zesde en dat leverde 1.016 punten op. Thiam kwam zo voor het eerst in deze zevenkamp aan de leiding in de tussenstand.In het kogelstoten werd Thiam vervolgens tweede. Op Hayward Field zette onze landgenote 15m03 op de tabellen, een seizoensbeste. Daarmee moest ze enkel haar Nederlandse rivale Anouk Vetter voor zich dulden. De nummer twee van de Spelen van vorig jaar in Tokio haalde daarvoor een persoonlijk record uit de kast: 16m25. Een persoonlijk record was er eveneens voor Noor Vidts. De indoorwereldkampioene pakte uit met 14m43 en dat leverde haar de derde plaats op. Maandag gaat de zevenkamp verder met het verspringen, speerwerpen en de afsluitende 800 meter.