Thomas Van der Plaetsen heeft maandag tijdens een persmoment in zijn thuisstad Deinze voor het eerst teruggeblikt op de hamstringblessure die hij opliep tijdens de Olympische Spelen in Tokio. 'Ik heb nog af en toe visioenen', zei hij, als het ging over zijn afgescheurde hamstring.

Tijdens het verspringen van de olympische tienkamp liep het mis voor Van der Plaetsen. Hij scheurde zijn hamstring, hij bleef roerloos in de zandbak liggen en zijn Spelen waren afgelopen. 'Een fysiek en mentaal trauma', zegt hij daar nu over. 'Ik ben emotioneel altijd superstabiel geweest, maar in de weken na dat voorval was dat toch iets minder. Dan dacht ik weleens 'waar ben ik in godsnaam mee bezig'.'

Een pretje waren de eerste weken na de Spelen niet. 'Ik was aan het balen, en ik kon ondertussen alleen maar liggen of in het beste geval hangen', aldus Van der Plaetsen. 'Elke beweging deed pijn, zelfs als ik gewoon in de zetel mijn been wilde verplaatsen. En ook toen ik weer begon te trainen, had ik nog af en toe visioenen over mijn blessure. Als ik op een plint moest springen, zag ik bijvoorbeeld plots het beeld voor ogen dat die plint in elkaar zou storten en ik mijn been zou breken.'

Aan stoppen heeft de tienkamper naar eigen zeggen nooit gedacht. 'Stoppen op een moment dat mijn lichaam helemaal kapot is, wil ik absoluut niet. Deze revalidatie wil ik hoe dan ook nog afwerken. Daarna kijken we wel verder. Een vraag die ik me soms wél stel, is of ik de atletiek nog interessant vind. Die vraag heb ik nog niet helemaal beantwoord voor mezelf', besluit Van der Plaetsen.

