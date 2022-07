Vanessa Sterckendries zal geschiedenis schrijven in de Belgische atletiek door de eerste atlete te worden die deelneemt aan een wedstrijd hamerslingeren op een groot kampioenschap. Vrijdag zal zij in Eugene aantreden in de kwalificatierondes waarbij ze in de eerste plaats wil genieten van haar eerste deelname aan een groot evenement.

"De eerste Belgische zijn is iets speciaals en zorgt voor een beetje extra motivatie", zei de Belgische recordhoudster (69m91) woensdag op een persconferentie.

"Ik ben erg opgewonden om in actie te komen en eindelijk te zien waar ik zo hard voor gewerkt heb. Vooral na twee lastige seizoenen. Ik was gekwalificeerd voor het EK 2020 in Parijs, maar dat werd afgelast vanwege de coronapandemie. Vervolgens remde een blessure mijn seizoen 2021 af", legde de atlete uit die de kleuren draagt van Olympic Essenbeek Halle.

"Het is ook de eerste keer dat ik in zo'n groot stadion ga strijden. Meestal werken wij onze wedstrijden alleen af voor een paar opa's en oma's", lachte de 26-jarige Belgische, die in 2014 al eens in Eugene kwam toen ze achtste werd op het WK U20. "Ik ga er gewoon van genieten en het beste doen wat ik kan. We zullen zien waar het me brengt."

De meervoudig Belgisch kampioene voelt zich fysiek klaar maar gaf toe dat ze op mentaal vlak door een moeilijke periode is gegaan enkele weken geleden, door het einde van de samenwerking met Alex Malachenko, haar coach sinds 2016. "Het ging niet zo goed als verwacht. Het is soms moeilijk om alleen te trainen. Tijdens het trainingskamp met Team Belgium in Californië kreeg ik de steun van verschillende leden van de coachingstaf, al was het maar aanmoediging", lachte Sterckendries.

"De eerste Belgische zijn is iets speciaals en zorgt voor een beetje extra motivatie", zei de Belgische recordhoudster (69m91) woensdag op een persconferentie."Ik ben erg opgewonden om in actie te komen en eindelijk te zien waar ik zo hard voor gewerkt heb. Vooral na twee lastige seizoenen. Ik was gekwalificeerd voor het EK 2020 in Parijs, maar dat werd afgelast vanwege de coronapandemie. Vervolgens remde een blessure mijn seizoen 2021 af", legde de atlete uit die de kleuren draagt van Olympic Essenbeek Halle. "Het is ook de eerste keer dat ik in zo'n groot stadion ga strijden. Meestal werken wij onze wedstrijden alleen af voor een paar opa's en oma's", lachte de 26-jarige Belgische, die in 2014 al eens in Eugene kwam toen ze achtste werd op het WK U20. "Ik ga er gewoon van genieten en het beste doen wat ik kan. We zullen zien waar het me brengt." De meervoudig Belgisch kampioene voelt zich fysiek klaar maar gaf toe dat ze op mentaal vlak door een moeilijke periode is gegaan enkele weken geleden, door het einde van de samenwerking met Alex Malachenko, haar coach sinds 2016. "Het ging niet zo goed als verwacht. Het is soms moeilijk om alleen te trainen. Tijdens het trainingskamp met Team Belgium in Californië kreeg ik de steun van verschillende leden van de coachingstaf, al was het maar aanmoediging", lachte Sterckendries.