De vier broers Dylan, Rayane, Kevin en Jonathan Borlée - in die volgorde - hebben in de nacht van zaterdag op zondag de 4x400 meter op de Triton Invitational in San Diego gewonnen. Ze haalden het makkelijk in 3:07.41. Het was de eerste keer dat de vier broers samen een aflossing afwerkten.

De trainingsgroep van coach Jacques Borlée vertoeft voor enkele weken op stage in Los Angeles, en dus zagen de broers Borlée hun kans om het zomerseizoen op een leuke manier te openen: met een collectieve 4x400 meter. Ze haalden het ruim voor de universiteitsploeg van Northern Colorado (3:11.04).

Verschillende leden van de groep Borlée kwamen in San Diego ook individueel in actie. Kevin Borlée won de 200 meter in een uitstekende 20.99, ook Dylan Borlée was op niveau met 21.17, goed voor de tweede plaats. Kleine broer Rayane Borlée liet de 21e tijd optekenen met 22.46.

Voor Camille Laus kwam er zelfs een persoonlijk record uit de bus, want zij won de 200 meter in 23.97. Hanne Claes was derde in 24.23. Laus had haar dagje, want drie uur voor aanvang van de 200 meter won ze al de 400 meter in een aardige 52.65. Voor het WK Doha is 51.80 nodig.

De groep Borlée is in voorbereiding op de World Relays op 11 en 12 mei in het Japanse Yokohama.