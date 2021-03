Met liefst vijf medailles deed Team Belgium voordien nooit beter op een EK indooratletiek. Nafi Thiam en Noor Vidts veroverden goud en zilver in de vijfkamp. Elise Vanderelst won de 1500 meter, Thomas Carmoy pakte brons in het hoogspringen en Isaac Kimeli liep naar zilver op de 3000 meter.

Met die vijf plakken sluit België mooi af op de vierde plaats in de medaillestand.

Minstens twee medailles was de doelstelling waarmee Team Belgium naar Torun was afgezakt. 'Hiermee zitten we ver boven de verwachtingen', vertelde delegatieleider Gery Follens zondagavond aan Belga. 'Het is een onverhoopt resultaat en in de medaillestand laten we toplanden als Duitsland, Spanje en Frankrijk achter ons. De "flow" zat er donderdag ook meteen in, met Carmoy die zich kwalificeert. Die goeie start is zo belangrijk. Nadien zijn we onophoudelijk blijven doorgaan, ondanks het feit dat we zestien gedelibereerde atleten hadden. De eindbalans is dat we meer dan vijftig procent atleten hadden die zich kwalificeerden voor de volgende ronde. Dit genereert heel veel publiciteit voor onze sport. We hebben hier veel jongeren zien presteren en dat belooft voor de toekomst. Die atleten hebben elkaar hier leren kennen en hebben een geweldige vierdaagse beleefd. De ambiance in de groep was geweldig en dat heeft ook een invloed op de prestaties.'

Tornados en Eline Berings

De Belgian Tornados waren er zondag niet helemaal mee akkoord dat ze als tweevoudig Europees kampioen en titelverdediger in baan 2 waren gezet en dat ze op voorhand niet op de hoogte waren van het reglement dat gehanteerd zou worden. 'We vernamen dit ook pas zaterdag en toen hebben we nog een klacht ingediend bij de organisatie, maar dat is natuurlijk te laat om nog iets te veranderen. Al meer dan tien jaar zijn ze de vaandeldragers van onze sport en dat is prachtig, maar de tijd breekt ook aan om na te denken over de toekomst, na de Spelen van Tokio welteverstaan.' De Tornados werden vierde.

Eline Berings kreeg zondag de hoofdrol in een horrorverhaal. In haar laatste indoorkampioenschap moest de 34-jarige voormalige Europese kampioene in de halve finales aantreden, maar kreeg geen startrecht omdat ze zaterdag een positieve PCR-test had afgelegd. Een sneltest en later ook een nieuwe PCR-test op zondag wezen uit dat ze vals positief was, maar toen was het te laat. 'Als er één iemand dit niet verdient, dan is het Eline. Maar gezondheid gaat boven sport en wij moeten op zo'n moment de regels volgen, daar is niets aan te doen.'

