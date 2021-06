De Nederlandse Sifan Hassan is haar wereldrecord op de 10.000 meter na twee dagen al kwijt. Tijdens de Ethiopische trials voor Tokio snelde Letesenbet Gidey naar 29:01.03. Opvallend: Gidey liep haar wereldrecord dinsdag net als Hassan zondag in het Nederlandse Hengelo.

Hassan had zondag tijdens de FBK Games voor eigen publiek 29:06.82 gelopen, bijna elf seconden onder het toenmalige wereldrecord van de Ethiopische Almaz Ayana. Lang heeft de Nederlandse dus niet kunnen genieten van haar gloriemoment.

De Ethiopiërs hielden dinsdag hun olympische selectiewedstrijd in Hengelo en Gidey wilde blijkbaar even laten zien dat Hassan het op de Spelen niet zomaar cadeau zal krijgen. De 23-jarige Ethiopische verbeterde haar persoonlijk record met meer dan een minuut.

De nieuwe schoentechnologie speelt zonder twijfel een rol bij de huidige recordregen. Veel atleten en coaches gaan uit van een winst van een dikke seconde per kilometer, dus een dikke tien seconden op een 10.000 meter.

Hassan had zondag tijdens de FBK Games voor eigen publiek 29:06.82 gelopen, bijna elf seconden onder het toenmalige wereldrecord van de Ethiopische Almaz Ayana. Lang heeft de Nederlandse dus niet kunnen genieten van haar gloriemoment. De Ethiopiërs hielden dinsdag hun olympische selectiewedstrijd in Hengelo en Gidey wilde blijkbaar even laten zien dat Hassan het op de Spelen niet zomaar cadeau zal krijgen. De 23-jarige Ethiopische verbeterde haar persoonlijk record met meer dan een minuut. De nieuwe schoentechnologie speelt zonder twijfel een rol bij de huidige recordregen. Veel atleten en coaches gaan uit van een winst van een dikke seconde per kilometer, dus een dikke tien seconden op een 10.000 meter.