Hij is een groot liefhebber van literatuur en gedichten, en is ook als atleet poetry in motion. Dankzij een vloeiende en flitsende loopstijl waarmee hij in augustus al het wereldrecord op de 5000 meter verbeterdedat deze week nog eens overdeed, maar dan op de 10.000 meter. Maak kennis met Joshua Cheptegei (23), in tien weetjes.

1. Van voetbal naar atletiek

Joshua Kiprui Cheptegei werd op 12 september 1996 geboren als tweede uit een gezin van negen kinderen. Hij groeide op in het dorpje Cheptandan Village van het Kapchorwa-district in de oostelijke hoogvlakte van Oeganda en speelde, zoals veel Afrikaanse kinderen, eerst voetbal. Het ravotten op de heuvelachtige weides van het Mount Elgon National Park scherpten zijn looptalent aan. Opgemerkt door Benjamin Njia, een coach die hem richting de atletiek dreef. Al bekeerde Cheptegei zich pas echt toen hij in 2012 landgenoot Stephen Kiprotich in Londen de olympische marathon zag winnen.

Cheptegei trouwde in december 2016 al op zijn twintigste met Carol Kamari, een studente burgerlijk ingenieur, met wie hij twee kinderen heeft. Kamari werd later directeur van de Afro Construction Company. Zij liet hun villa in Barawa Ward bouwen, net als het 'Joshua Cheptegei Training Camp' in Teryet, 2450 meter hoog, op de flanken van de uitgedoofde Mount Elgonvulkaan. Amper twee kilometer van een trainingscenter dat de Oegandese regering aan het bouwen is, maar op de afwerking daarvan wilde Cheptegei niet wachten. Met zijn Training Camp wil hij talentvolle, jonge atleten uit de regio begeleiden. Omdat de enige 'echte' atletiekpiste in de Oegandese hoofdstad Kampala ligt, legt Cheptegei zijn 'pistetrainingen' af in Kapchorwa. Op een ovalen gras/gravelbaan van 406 meter, met een stuk van 50 meter steil bergaf, 100 meter vlak en 250 meter licht bergop. Volgens zijn trainer alleen maar een voordeel, om met veel ritmewisselingen te trainen en het spier- en neuromusculair systeem telkens anders te belasten. Die trainer is de Nederlander Addy Ruiter, met wie Cheptegei sinds 2015 samenwerkt. Aangebracht door zijn nieuwe manager Jurrie van der Velden, die de Oegandees het jaar ervoor had ontdekt in een race in India. Van der Velden werkt bij het Global Sports Communicationbureau van de Nederlander Jos Hermens. Die had al Haile Gebrselassie in zijn portefeuille en later ook dat andere Ethiopische atletiekicoon, Kenenisa Bekele. Samen met Eliud Kipchoge, de beste marathonloper ooit, maakt Cheptegei deel uit van het NN Running Team dat Hermens opgezet heeft. Ruiter leidt de trainingsgroep in Oeganda, waar de trainingsgenoten van Cheptegei hem de bijnaam The Chairman (De Voorzitter) hebben gegeven, vanwege zijn leiderschap en behulpzaamheid. Maar ook vanwege zijn nederigheid, want hoewel hij al flink wat geld heeft verdiend pakt de Oegandees daar niet mee uit. Hij rijdt nog altijd met de zwarte Mitsubishi die hij in 2014 kocht, met het eerste geld dat hij als atleet had verdiend. Cheptegei koestert de wagen zo erg dat hij hem zelfs na een zwaar ongeval in 2018 helemaal liet herstellen. Nadat hij in 2014 goud veroverde op het WK voor junioren, werd Cheptegei, zoals veel collega-sporters in zijn land, ingelijfd bij de Oegandese politie. Eerst als gewone constable (agent), en door zijn latere prestaties vlug gepromoveerd van Special Police Constable tot Inspector of Police. Na zijn wereldrecord op de 5000 meter staat hem een nieuwe promotie te wachten, tot Assistant Superintendent of Police. Cheptegei, sinds jongs af verslingerd aan voetbal, is een grote fan van Manchester United. In 2017 bewierookte hij nog Marouane Fellaini op Twitter. Omdat in zijn trainingskamp geen tv voorhanden is, bekijkt de Oegandees in een nabijgelegen hotel de matchen van United. De rest van zijn vrije tijd spendeert The Chairman aan het lezen van boeken, als groot liefhebber van literatuur en poëzie. Hij studeerde ook twee jaar Engelse literatuur aan de Bugema University in Kampala, maar stopte die studie om op zijn sportcarrière te focussen. Cheptegei haalt niettemin nog veel motivatie en inspiratie uit boeken, zoals Grit van Angela Duckworth, over passie en doorzettingsvermogen als de weg naar succes. 8. GeheelonthouderCheptegei, een diepgelovige katholiek, onderhoudt niet alleen zijn geest, maar ook zijn 52 kg lichte en 1m67 kleine lichaam. Hij drinkt net als zijn vader nooit alcohol. Wel vaak Lakwek, een populaire lokale drank gemaakt van honing en kruiden, befaamd als middeltje tegen veel ziektes. Cheptegei weet hoe hij zichzelf in de markt moet zetten. Hij post heel vaak filmpjes van zijn trainingen en wedstrijden op Twitter en Instagram. En zette ook de gegevens van zijn jongste wereldrecord op de 5000 meter op Strava, de strafste post ooit van een atleet op het trainingsplatform. Een motivatiebron voor Cheptegei is nog altijd het WK veldlopen in 2017 in eigen land. Als leider stortte hij een kilometer voor de finish compleet in, een filmpje dat viraal ging op sociale media. Het hoongelach van toen gebruikt de Oegandees nu als brandstof richting zijn ultieme doel: de beste afstandsloper ooit worden. Als wereldrecordhouder op álle afstanden, van de 5000 meter tot de marathon (waar hij zich vanaf 2024 aan wil wagen) en als meervoudig olympisch en wereldkampioen. Deel twee van zijn missie begint vandaag, woensdag, wanneer hij in Valencia het fameuze wereldrecord van Kenenisa Bekele op de 10.000 meter aanvalt. Aan zelfvertrouwen geen gebrek: 'Ik ga geschiedenis schrijven.'